रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh New Labour Rules: अब किसी कर्मचारी से निर्धारित समय से ज्यादा काम कराना है तो नियोक्ता को उसकी दोगुनी मजदूरी देनी होगी। नौकरी पर रखने के साथ नियुक्ति पत्र देना भी अनिवार्य होगा। वहीं, 40 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों की हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच करानी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की परिस्थितियों को लेकर नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों का सीधा असर कारखानों, निर्माण कार्यों और अन्य अधिसूचित प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसमें काम के घंटे, अतिरिक्त काम का भुगतान, स्वास्थ्य जांच, दुर्घटना की सूचना और कर्मचारियों के रेकॉर्ड को लेकर नियोक्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई है।