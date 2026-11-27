छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी ठंड की ठिठुरन (Photo Source- Patrika File Photo)
Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर थमने के बाद अब ठंड का असर लगातार बढ़ने लगा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह और शाम के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।
मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोगों को सुबह और देर रात गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, दिन में धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं।
प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में रात और सुबह के समय ठंड का असर बना रह सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। कहीं भी बारिश की गतिविधियां दर्ज नहीं की गईं। इस दौरान अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दुर्ग में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तापमान में इस बदलाव के कारण इन क्षेत्रों में भी सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने लगी है।
राजधानी रायपुर में भी अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। 26 नवंबर को यहां अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के माना केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 से 30 नवंबर के बीच रायपुर में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ने की संभावना है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद ठंड का एहसास ज्यादा होगा।
मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई है। इसका मतलब है कि फिलहाल ठंड का मौजूदा असर बना रह सकता है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश की गतिविधियां नहीं होने के कारण लोगों को ठंड के साथ साफ मौसम देखने को मिलेगा। खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में रात का तापमान कम बना रह सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तरी ओडिशा तथा दक्षिणी गंगा तटीय पश्चिम बंगाल के ऊपर समुद्र तल से करीब 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इस तरह के मौसमी सिस्टम से कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, फिलहाल इस सिस्टम का छत्तीसगढ़ के मौसम पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।
तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं, दिन और रात के तापमान में अंतर को देखते हुए बदलते मौसम के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है। अंबिकापुर में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, जबकि रायपुर में भी न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री तक रहने का अनुमान है। अगले पांच दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं, ऐसे में सुबह-शाम की ठिठुरन फिलहाल जारी रह सकती है।