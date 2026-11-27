तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव का ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं, दिन और रात के तापमान में अंतर को देखते हुए बदलते मौसम के प्रति सावधानी बरतना जरूरी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है। अंबिकापुर में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, जबकि रायपुर में भी न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री तक रहने का अनुमान है। अगले पांच दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं, ऐसे में सुबह-शाम की ठिठुरन फिलहाल जारी रह सकती है।