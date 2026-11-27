खेलों की अपनी ही एक अलग दुनिया है अब। इसमें न केवल मैदान पर आप अपना जलवा दिखा सकते हैं, बल्कि इससे जुड़ी और भी कई गतिविधियां हैं, जिसके माध्यम से सुनहरा कॅरियर बनाया जा सकता है। खेल अब सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। आज खेल प्रतिभा के दम पर सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता, सम्मान और स्वरोजगार के कई रास्ते खुल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी जेन-जी को खेलों में सुनहरा भविष्य बनाने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।