रायपुर, भिलाई और धमतरी में ईडी की दबिश (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh ED Raid: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने शुक्रवार सुबह एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर समेत भिलाई और धमतरी में ईडी के अधिकारियों ने कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। सुबह-सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों के पहुंचने से संबंधित इलाकों में हलचल मच गई। अधिकारी अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचकर दस्तावेजों और अन्य जरूरी रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, ईडी की अलग-अलग टीमें सुबह तड़के ही कार्रवाई के लिए निकली थीं। टीमों के साथ स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद संबंधित कारोबारियों और अन्य लोगों के बीच हलचल बढ़ गई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी की यह कार्रवाई किस मामले से जुड़ी हुई है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने शुक्रवार सुबह रायपुर, भिलाई और धमतरी में अलग-अलग ठिकानों पर जांच शुरू की। तीन शहरों में एक साथ टीमों के पहुंचने से कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने संबंधित परिसरों में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी में जांच की जा रही है।
ईडी की टीमों की ओर से संबंधित ठिकानों पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारियां भी खंगाली जा रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई में वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि, इस मामले में अभी तक जांच के दायरे और अधिकारियों की ओर से जुटाई जा रही जानकारी को लेकर कोई आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी की यह कार्रवाई किस मामले में की जा रही है और किन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अभी तक एजेंसी की ओर से कार्रवाई की वजह, संबंधित व्यक्तियों के नाम या जांच के संभावित दायरे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल किसी विशेष घोटाले या मामले से इस छापेमारी को जोड़ना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही कार्रवाई की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
छत्तीसगढ़ में ईडी की इस नई कार्रवाई के बाद रायपुर, भिलाई और धमतरी में हलचल का माहौल है। एक साथ तीन शहरों में टीमों के पहुंचने और जांच शुरू करने से लोग कार्रवाई को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं।फिलहाल अलग-अलग ठिकानों पर जांच जारी है। ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। छापेमारी से जुड़े नए तथ्य, कार्रवाई का कारण और जांच के दायरे की पुष्टि होने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।
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