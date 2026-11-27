सूत्रों के अनुसार, ईडी ने शुक्रवार सुबह रायपुर, भिलाई और धमतरी में अलग-अलग ठिकानों पर जांच शुरू की। तीन शहरों में एक साथ टीमों के पहुंचने से कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने संबंधित परिसरों में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी में जांच की जा रही है।