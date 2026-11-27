Atmanand School: स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 144 अभ्यर्थियों का दो पदों पर चयन हुआ है। जिसके कारण अभ्यर्थियों को किसी एक पद का ही चुनाव करना पड़ा। वहीं, सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों में से 201 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 41 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी पाए जाने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अब 27 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को संबंधित स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। आत्मानंद स्कूलों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के कुल 1812 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है लेकिन सभी पदों पर भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी।