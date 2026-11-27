PWD Flyover Project: अब शहर की मुख्य जीई रोड पर शंकरनगर चौक से तेलीबांधा मरीन ड्राइव रोड पर डेढ़ किमी लंबा ओवरब्रिज निर्माण स्थगित होने के कगार पर पहुंच गया है। जबकि इसके लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने ट्रैफिक का हवाला देते हुए 173 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। वह प्लान ठंडे बस्ते में चला गया है। पीडब्ल्यूडी ब्रिज परिक्षेत्र के अधिकारियों का कहना था कि टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, परंतु एनएचआईए द्वारा तेलीबांधा चौक रिंग रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण फाइनल हो गया है। ऐसे में दोनों तरफ की सड़कों पर निर्माण कार्य से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। जबकि पंडरी रोड पर 450 करोड़ से छोकरानाला टर्निग प्वाइंट तक ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव बजट में शामिल करने के लिए भेजा गया है।