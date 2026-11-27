Paddy Procurement 2026-27: राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पात्र किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए खसरा मैपिंग एवं फसल संबंधी विसंगतियों का प्राथमिकता से निराकरण करया जाएगा। शासन ने खसरा एवं फसल संबंधी विसंगतियों के निराकरण की जानकारी 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से देने को कहा है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं।