Board Exam: 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अब 82 दिन का समय बचा है। ऐसे में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे सिलेबस का रिवीजन करने के साथ परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की है। विद्यार्थी को अपने विषय के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। सभी विषयों को एक ही तरीके से तैयार करने के विषय की प्रकृति के अनुसार रणनीति तेयार करें। एक्सपट्र के अनुसार, गणित के विद्यार्थियों को रोजाना सवाल हल करने की आदत डालनी होगी, वहीं साइंस वालों को फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल और डायग्राम पर ध्यान देना जरूरी है। आर्ट्स के विद्यार्थियों को उत्तरों की बेहतर प्रस्तुति और तथ्यों पर पकड़ बनानी होगी, जबकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी के सवालों की नियमित प्रैक्टिस जरुरी होगी। अब विद्यार्थियों को केवल पढ़ने के बजाय लिखकर अभ्यास करना चाहिए। साथ ही कमजोर विषयों और टॉपिक्स की पहचान कर उन पर अतिरिक्त समय देना चाहिए।