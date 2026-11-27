Mahadev Satta Scam: छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ED ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई और धमतरी समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, रायपुर में एक वित्त सहायक, दुर्ग-भिलाई में होटल कारोबारी और धमतरी में सौरभ चंद्राकर के एक रिश्तेदार के ठिकाने पर जांच की जा रही है। ED की टीमें मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है और विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।