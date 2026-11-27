Mahadev Satta Scam: सट्टे की रकम कहां हुई निवेश?(photo-patrika)
Mahadev Satta Scam: छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ED ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई और धमतरी समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, रायपुर में एक वित्त सहायक, दुर्ग-भिलाई में होटल कारोबारी और धमतरी में सौरभ चंद्राकर के एक रिश्तेदार के ठिकाने पर जांच की जा रही है। ED की टीमें मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है और विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
जानकारी के अनुसार, रायपुर के जोरा स्थित पार्क शिरीन कॉलोनी में ED की टीम ने राजेन्द्र सिंह के घर दबिश दी है। राजेन्द्र सिंह जेल एवं होमगार्ड विभाग में वित्त सहायक के पद पर पदस्थ बताए जा रहे हैं। टीम उनके आवास पर दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच कर रही है।
वहीं, दुर्ग-भिलाई में एक चर्चित होटल के मालिक के घर और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी ED की कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसी की टीम यहां वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की पड़ताल कर रही है।
धमतरी जिले में भी ED की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर के एक रिश्तेदार के घर समेत अन्य ठिकानों पर जांच की जा रही है। फिलहाल अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई जारी है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले की जांच का दायरा छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली तक पहुंचा है। ED ने दिल्ली के लग्जरी कैटरर राहुल मक्कर, रियल एस्टेट कारोबारी शेली ग्रोवर और उनके बेटे माधव ग्रोवर से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की है। जांच के दायरे में पिता-पुत्र से जुड़ी 9 कंपनियां भी शामिल बताई जा रही हैं।
राहुल मक्कर ने वर्ष 2023 में दुबई में सौरभ चंद्राकर की भव्य शादी में कैटरिंग का काम किया था। ED को आशंका है कि महादेव सट्टे से अर्जित रकम इन लोगों तक पहुंचाई गई और इसका निवेश दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तथा भारत के हॉस्पिटैलिटी कारोबार में किया गया हो सकता है।
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर की जा रही है। ED अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित सट्टे की कमाई किन लोगों और कंपनियों के माध्यम से आगे भेजी गई और इस रकम का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया। फिलहाल रायपुर, दुर्ग-भिलाई और धमतरी समेत कई स्थानों पर छापेमारी जारी है। जांच एजेंसी की ओर से कार्रवाई को लेकर अब तक विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़