CGPSC को मिलेगा नया अध्यक्ष (Photo Source- Patrika File Photo)
CGPSC Chairman Appointment: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी और CGPSC की नई भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जल्द फैसला होने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में शासकीय सेवाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी गति दी जाएगी और जल्द ही नए पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश के हजारों युवा CGPSC की आगामी राज्य सेवा परीक्षा और अन्य सरकारी भर्तियों के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होने और नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब मुख्यमंत्री के बयान से युवाओं को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि CGPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें। इसके लिए शासकीय सेवाओं में खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। इस बयान के बाद उन अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो लंबे समय से CGPSC और अन्य सरकारी विभागों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती होगी और विज्ञापन किस तारीख को जारी किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को नए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर का भी इंतजार है। परीक्षा कैलेंडर जारी होने से उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखों की जानकारी मिलती है। इससे वे अपनी तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और परीक्षा कैलेंडर को लेकर युवाओं के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा बयान को भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में युवा CGPSC, व्यापमं और विभिन्न सरकारी विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लंबे समय तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कई उम्मीदवार परीक्षा की संभावित तारीख और पदों की संख्या स्पष्ट नहीं होने के कारण अपनी तैयारी की योजना भी तय नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। अब अभ्यर्थियों की नजर CGPSC अध्यक्ष की नियुक्ति, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और नई भर्ती के आधिकारिक विज्ञापनों पर टिकी है।
मुख्यमंत्री के बयान से CGPSC में अध्यक्ष की नियुक्ति और नई भर्तियों को लेकर उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी नियुक्ति की निश्चित तारीख और भर्ती विज्ञापनों का विस्तृत कार्यक्रम सामने नहीं आया है। अभ्यर्थियों को अब आयोग और राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक आदेशों का इंतजार है। फिलहाल युवाओं के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि CGPSC का नया अध्यक्ष कब नियुक्त होगा और राज्य सेवा परीक्षा समेत अन्य सरकारी भर्तियों के विज्ञापन कब जारी होंगे। आने वाले दिनों में सरकार के फैसले से इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।