छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में युवा CGPSC, व्यापमं और विभिन्न सरकारी विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लंबे समय तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कई उम्मीदवार परीक्षा की संभावित तारीख और पदों की संख्या स्पष्ट नहीं होने के कारण अपनी तैयारी की योजना भी तय नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। अब अभ्यर्थियों की नजर CGPSC अध्यक्ष की नियुक्ति, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और नई भर्ती के आधिकारिक विज्ञापनों पर टिकी है।