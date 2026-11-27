छत्तीसगढ़ के PHE विभाग में बड़ी सर्जरी (Photo Source- Patrika)
Engineer Transfer List: छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य शासन ने 26 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर विभाग के अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया है। जारी आदेश के पहले पृष्ठ पर 43 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
तबादला आदेश के तहत कई अधिकारियों को उनके वर्तमान मंडल और कार्यालय से हटाकर नई जगह पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर सहित अलग-अलग कार्यालयों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। इसमें अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंताओं की नई पदस्थापना का उल्लेख है। आदेश के अनुसार, अधिकारियों को नई जगह जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय स्तर पर किए गए इस बदलाव से अलग-अलग मंडलों और कार्यालयों में कामकाज की जिम्मेदारियां भी बदलेंगी।
जारी आदेश के अनुसार, अधीक्षण अभियंता प्रमोद सिंह कट्लम का स्थानांतरण मंडल अंबिकापुर से मंडल रायपुर किया गया है। वहीं बी.एन. भोयर को कार्यालय प्रमुख अभियंता, नया रायपुर से हटाकर अधीक्षण अभियंता मंडल अंबिकापुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह एस.एन. पाण्डेय को कार्यालय प्रमुख अभियंता, नया रायपुर से अधीक्षण अभियंता मंडल दुर्ग में पदस्थ किया गया है। इन बदलावों के जरिए विभाग के प्रमुख मंडलों में अधिकारियों की नई जिम्मेदारी तय की गई है।
विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी फिलहाल अधिकारियों को नई जगहों पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। आगे विभागीय स्तर पर जारी होने वाले आदेश के अनुसार व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, जल आपूर्ति योजनाओं और उनसे जुड़े निर्माण एवं रखरखाव के कार्यों से जुड़ा है। ऐसे में विभाग के इंजीनियरिंग अधिकारियों की पदस्थापना का सीधा संबंध विभागीय कामकाज के संचालन से रहता है। अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर पर किए गए इस फेरबदल के बाद अलग-अलग मंडलों और कार्यालयों में कामकाज की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों के पास होंगी। अब संबंधित अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद विभागीय योजनाओं और कार्यों के संचालन पर इसका असर देखने को मिलेगा।