लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, जल आपूर्ति योजनाओं और उनसे जुड़े निर्माण एवं रखरखाव के कार्यों से जुड़ा है। ऐसे में विभाग के इंजीनियरिंग अधिकारियों की पदस्थापना का सीधा संबंध विभागीय कामकाज के संचालन से रहता है। अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर पर किए गए इस फेरबदल के बाद अलग-अलग मंडलों और कार्यालयों में कामकाज की जिम्मेदारियां नए अधिकारियों के पास होंगी। अब संबंधित अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद विभागीय योजनाओं और कार्यों के संचालन पर इसका असर देखने को मिलेगा।