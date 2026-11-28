छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम शुरू (Photo Source- Patrika File Photo)
Winter Update: छत्तीसगढ़ में नवंबर के आखिरी दिनों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान साफ रहने के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। अंबिकापुर में पारा गिरकर 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, रात के वक्त भी ठिठुरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं।
पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान सुकमा में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंबिकापुर में तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंचने के बाद ठंड का असर साफ महसूस किया जा रहा है। सरगुजा संभाग के दूसरे इलाकों में भी सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में भी यहां सर्दी का असर बने रहने की संभावना है।
राजधानी रायपुर में भी धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है। खासकर सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 नवंबर को रायपुर में आसमान साफ रहने की संभावना है। राजधानी में दिन का अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान रायपुर में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यानी फिलहाल रात के तापमान में विशेष उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने फिलहाल किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, उत्तरी छत्तीसगढ़ में पहले से ही तापमान कम होने के कारण ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम में आगे क्या बदलाव होगा, यह आने वाले दिनों में तापमान की स्थिति और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इस तरह के मौसमी सिस्टम के कारण वातावरण में नमी बढ़ सकती है और कुछ क्षेत्रों में बादल बनने के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। हालांकि, फिलहाल इस सिस्टम का छत्तीसगढ़ के मौसम पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं जताई गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है।
नवंबर का महीना खत्म होने के साथ ही छत्तीसगढ़ में ठंड का असर और महसूस होने लगा है। खासकर सरगुजा संभाग में रात का तापमान लगातार कम बना हुआ है। अंबिकापुर में 8.9 डिग्री तापमान दर्ज होना इस बात का संकेत है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्दी ने दस्तक दे दी है। वहीं, रायपुर और प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी सुबह और रात के समय ठंड बढ़ रही है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार भी नहीं हैं। ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में सुबह और रात की ठंड से बचाव के लिए सावधानी रखने की जरूरत है।
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