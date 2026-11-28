Winter Update: छत्तीसगढ़ में नवंबर के आखिरी दिनों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान साफ रहने के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। अंबिकापुर में पारा गिरकर 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, रात के वक्त भी ठिठुरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं।