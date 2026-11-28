वहीं, केंद्रीय मंत्री मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के नीतीश सेतु को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि जिसको कोई काम नहीं करना होता है और ना किया हो, तो जब काम होता है तो उसे ईर्ष्या होती है। जिन्होंने ऐसा कहा है उनके माता-पिता ने 15 साल बिहार में राज किया। उस समय किसी प्रकार की सड़क व किसी प्रकार के सेतु नहीं बने थे। लेकिन जब नीतीश कुमार 2005 से शासन में आए, 20 साल में उन्होंने राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया और उसी क्रम में ये सेतु बना है। नीतीश कुमार ने यह किया था, इसलिए उनका नाम हुआ।