लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ने पर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीति नए सिरे से तैयार करनी पड़ सकती है। छह नए लोकसभा और 45 नए विधानसभा क्षेत्र बनने की स्थिति में नए चेहरों के लिए अवसर पैदा होंगे। वहीं मौजूदा नेताओं के प्रभाव क्षेत्र और राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने से किसी मौजूदा विधायक का क्षेत्र दो हिस्सों में बंट सकता है या उसके कुछ हिस्से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में टिकट के दावेदारों के सामने नए समीकरण बनेंगे। राजनीतिक दलों को जातीय-सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे की भी नए सिरे से समीक्षा करनी होगी।