Mahadev Betting App: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप व 1280 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में ईडी और केंद्रीय एजेंसियों ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक तरफ ईडी की टीमों ने महादेव सट्टा प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और अधिवक्ता हिमांशु से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर रायपुर, दुर्ग-भिलाई, धमतरी और दिल्ली स्थित 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दूसरी तरफ, शराब घोटाले के मुख्य वित्तीय समन्वयक यानी 'मनीमैन' विकास अग्रवाल को इंटरपोल के रेड नोटिस के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। सट्टा ऐप की काली कमाई को दुबई के रियल एस्टेट और भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में खपाने के संदेह में ईडी ने दिल्ली के पॉश इलाकों में दबिश दी।