टोलाघाट में 74 फीट ऊंचे शिव मंदिर के अलावा भी कई धार्मिक स्थल हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं ने खारुन नदी के किनारे अपनी आस्था के अनुसार अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर बनवाए। वर्तमान में यहां 15 से अधिक छोटे-बड़े मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों के कारण संगम क्षेत्र का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। आसपास के गांवों के लोग नियमित रूप से यहां पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं।महाशिवरात्रि के अवसर पर टोलाघाट में हर साल मेला आयोजित किया जाता है। मंदिर समिति की ओर से मेले की व्यवस्था की जाती है। इस दौरान आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शिवरात्रि पर पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में नजर आता है।