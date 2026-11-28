राजिम के रूप में मशहूर हो रहा टोलाघाट (Photo Source- Patrika File Photo)
Tola Ghat Shiv Temple: छत्तीसगढ़ में कई ऐसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं, जिनकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है। ऐसा ही एक खास स्थान है टोलाघाट। राजधानी रायपुर से करीब 25 किलोमीटर और पाटन से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित टोलाघाट इन दिनों अपनी अलग पहचान बना रहा है। खारुन नदी और सोनपुर नाला के संगम पर बना 74 फीट ऊंचा शिव मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण है। नदियों के बीच स्थित इस मंदिर का नजारा इतना सुंदर है कि इसे अब दूसरे राजिम के नाम से भी जाना जाने लगा है।
टोलाघाट की खासियत सिर्फ यहां का शिव मंदिर और नदी संगम नहीं है। इसके पीछे 22 गांवों की एकजुटता और सामूहिक प्रयासों की ऐसी कहानी है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। करीब 95 साल पहले मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया था। उस समय हर घर से सालाना सिर्फ एक रुपये चंदा जुटाने का फैसला हुआ था। गांव के लोगों ने चंदा देने के साथ श्रमदान भी किया और लंबे प्रयासों के बाद वर्ष 1984 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज टोलाघाट धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता, पिकनिक, प्रवासी पक्षियों और सामाजिक एकजुटता के लिए भी जाना जाता है।
टोलाघाट के शिव मंदिर के निर्माण की कहानी करीब वर्ष 1930 से शुरू होती है। उस समय ठकुराइन टोला में निषाद समाज की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में आसपास के 22 गांवों के समाजजन शामिल हुए थे। सभी ने मिलकर खारुन नदी और सोनपुर नाला के संगम पर एक भव्य शिव मंदिर बनाने का फैसला लिया। मंदिर निर्माण के लिए उस समय एक अनोखी योजना बनाई गई। तय हुआ कि प्रत्येक घर से हर साल एक रुपये का चंदा लिया जाएगा।
इसके साथ ही गांवों के लोग बारी-बारी से मंदिर निर्माण में श्रमदान करेंगे। यानी कोई आर्थिक सहयोग देगा तो कोई अपने हाथों से मंदिर बनाने में मदद करेगा। इसके बाद वर्ष 1931-32 में मंदिर की नींव रखी गई। उस दौर में संसाधनों की कमी थी, लेकिन लोगों का उत्साह और संकल्प मजबूत था। गांवों के लोग लगातार चंदा जुटाते रहे और निर्माण कार्य में सहयोग करते रहे। कई दशकों तक चले इस सामूहिक प्रयास के बाद वर्ष 1984 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। आज 74 फीट ऊंचा शिव मंदिर उन 22 गांवों की एकता और मेहनत की पहचान बन चुका है।
टोलाघाट की सबसे बड़ी पहचान यहां का नदी संगम है। खारुन नदी और सोनपुर नाला के बीच स्थित शिव मंदिर का दृश्य बेहद आकर्षक नजर आता है। चारों ओर जलधाराएं और बीच में ऊंचा मंदिर लोगों को राजिम की याद दिलाता है। राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम होता है। यहां संगम के बीच स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से खास पहचान रखता है। इसी तरह टोलाघाट में भी नदी संगम के बीच शिव मंदिर स्थित है। यही समानता इसे दूसरे राजिम के रूप में पहचान दिला रही है।
खासकर बारिश के मौसम में टोलाघाट का नजारा देखने लायक होता है। जब नदी का जलस्तर बढ़ता है और पानी मंदिर के चबूतरे तक पहुंच जाता है, तब ऐसा लगता है मानो पानी के बीच कोई रथ खड़ा हो। नदी की लहरों के बीच मंदिर का दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि यहां आने वाले लोग कुछ समय इस खूबसूरत नजारे को निहारने में बिताते हैं।
टोलाघाट सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास जगह है। यहां हर साल सर्दियों के मौसम में सैकड़ों प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। खारुन नदी के आसपास का शांत वातावरण और प्राकृतिक माहौल इन पक्षियों के लिए अनुकूल माना जाता है। सर्दियों में जब नदी किनारे प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है, तब पूरे इलाके की सुंदरता और बढ़ जाती है। पक्षियों को देखने के लिए भी लोग यहां पहुंचते हैं।स्थानीय ग्रामीण भी इन पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उनके लिए यह पक्षी केवल मेहमान नहीं, बल्कि टोलाघाट की प्राकृतिक पहचान का हिस्सा हैं। मंदिर, नदी और प्रवासी पक्षियों का मेल इस जगह को दूसरे पर्यटन स्थलों से अलग बनाता है।
टोलाघाट में 74 फीट ऊंचे शिव मंदिर के अलावा भी कई धार्मिक स्थल हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं ने खारुन नदी के किनारे अपनी आस्था के अनुसार अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर बनवाए। वर्तमान में यहां 15 से अधिक छोटे-बड़े मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों के कारण संगम क्षेत्र का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। आसपास के गांवों के लोग नियमित रूप से यहां पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं।महाशिवरात्रि के अवसर पर टोलाघाट में हर साल मेला आयोजित किया जाता है। मंदिर समिति की ओर से मेले की व्यवस्था की जाती है। इस दौरान आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शिवरात्रि पर पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में नजर आता है।
धार्मिक महत्व के साथ टोलाघाट अब आसपास के लोगों के लिए पिकनिक स्थल के रूप में भी लोकप्रिय हो रहा है। यहां नदी का विस्तृत किनारा, संगम का सुंदर दृश्य और मंदिर परिसर लोगों को आकर्षित करता है।रायपुर, दुर्ग, अभनपुर और आसपास के क्षेत्रों से लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां घूमने पहुंचते हैं। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोग यहां समय बिताना पसंद करते हैं। टोलाघाट का धार्मिक महत्व अस्थि विसर्जन के लिहाज से भी है। नदी संगम होने के कारण लोग यहां धार्मिक परंपराओं के अनुसार अस्थि विसर्जन के लिए भी पहुंचते हैं। इस तरह यह स्थान पूजा-पाठ, धार्मिक कर्मकांड और घूमने-फिरने, तीनों के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है।
टोलाघाट की पहचान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने और यहां पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में संगम क्षेत्र में लक्ष्मण झूला बनाया गया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को एक नया आकर्षण मिला है। स्थानीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि टोलाघाट को छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पर्यटन मानचित्र में इसे शामिल कराने की दिशा में भी पहल की जा रही है। रायपुर और दुर्ग जैसे शहरों के नजदीक होने के कारण यहां पर्यटकों के पहुंचने की अच्छी संभावना है। बेहतर पर्यटन सुविधाएं विकसित होने पर टोलाघाट को राज्य के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिल सकती है।
टोलाघाट की सबसे बड़ी खूबी इसका 74 फीट ऊंचा शिव मंदिर या नदी संगम ही नहीं, बल्कि इसके निर्माण के पीछे छिपी सामूहिक प्रयासों की कहानी भी है। करीब 95 साल पहले 22 गांवों के लोगों ने एक रुपये के चंदे से जो सपना देखा था, वह आज एक भव्य मंदिर के रूप में सबके सामने है। यहां धर्म, प्रकृति और सामाजिक एकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यही वजह है कि टोलाघाट धीरे-धीरे दूसरे राजिम के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आने वाले समय में बेहतर सुविधाओं और पर्यटन विकास के साथ यह स्थान छत्तीसगढ़ के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो सकता है।
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