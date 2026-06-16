रस्सी खरीदी, मोबाइल अनलॉक छोड़ा और पहुंच गया मंदिर, जानें छत्तीसगढ़ में BJP समर्थक की मौत से पहले की पूरी कहानी

उतई थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। साथ ही मोबाइल फोन और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं, गांव में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वाले तारेंद्र बंछोर ने अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठा लिया।