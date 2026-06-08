LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस नेता अरुण वोरा का तंज, बोले- अच्छे दिनों में रसोई हुई महंगी

LPG Price Hike: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अरुण वोरा ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार गैस, खाद्य तेल, दाल, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह प्रभावित हो गया है।