जांजगीर जेल में बंद आरोपी ने बाथरूम में लगाई फांसी, कपड़े के फंदे से लटका मिला शव

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह जब जेल के भीतर नियमित गतिविधियां शुरू हुईं, तब बंदी काफी देर तक नजर नहीं आया। इसके बाद जेल कर्मचारियों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान बाथरूम के अंदर उसका शव कपड़े के सहारे फंदे पर लटका मिला। घटना सामने आते ही जेल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जेल प्रशासन ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।