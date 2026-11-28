Priyatama Arvind Bhagat: छत्तीसगढ़ के जशपुर में नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत के खिलाफ उनकी पत्नी प्रियतमा अरविंद भगत ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। शिकायती पत्र में उन्होंने विवाह के बाद साथ नहीं रखने, वैवाहिक दायित्वों से मुंह मोड़ने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, दोनों के बीच वर्ष 2021 से संबंध थे और 7 मार्च 2026 को रायपुर के आर्य समाज में विवाह हुआ था। पत्नी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है।