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जशपुर

Bee Sting Death: जशपुर में मधुमक्खियों का कहर! युवक को रातभर नहीं मिला इलाज, सुबह अस्पताल में तोड़ा दम

Jashpur Crime News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पकरीटोली गांव में मधुमक्खियों के झुंड ने 32 वर्षीय दिलकुंवर राम पर हमला कर दिया। शरीर पर सैकड़ों डंक लगने के बाद परिजन रातभर घरेलू इलाज करते रहे।
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जशपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 10 Nov 2026, 2:12 PM IST

Bee Sting Death

छत्तीसगढ़ में मधुमक्खियों का जानलेवा हमला (Photo Source- AI Generate)

Bee Sting Death: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मधुमक्खियों के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घर से बाहर निकले 32 वर्षीय युवक पर अचानक मधुमक्खियों का झुंड टूट पड़ा। हमले में युवक के चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर सैकड़ों डंक लगे। घटना के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय रातभर घर पर ही घरेलू उपचार करते रहे।

सुबह जब उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई, तब उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। यह घटना जशपुर जिले के सिंगीबहार क्षेत्र के पकरीटोली गांव की है। मृतक की पहचान दिलकुंवर राम (32) के रूप में हुई है। इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

Chhattisgarh News: रात करीब 8:30 बजे घर से निकला था युवक

जानकारी के अनुसार, दिलकुंवर राम रात करीब साढ़े आठ बजे किसी काम से अपने घर से बाहर निकला था। इसी दौरान गांव में एक पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से अचानक बड़ी संख्या में मधुमक्खियां निकल आईं। देखते ही देखते मधुमक्खियों के झुंड ने युवक को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दिलकुंवर को संभलने या वहां से बचकर निकलने का मौका तक नहीं मिला। मधुमक्खियों ने उसके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर डंक मार दिए।

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चेहरे और शरीर पर लगे सैकड़ों डंक

मधुमक्खियों के लगातार हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर पर कई जगह डंक लगे थे। हमले के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मधुमक्खियों के डंक से शरीर में पहुंचने वाला विष कई बार गंभीर प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। खासकर जब किसी व्यक्ति को एक साथ बड़ी संख्या में डंक लगते हैं, तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। घटना के बाद परिजन घबरा गए और उसे घर लेकर पहुंचे। लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल अस्पताल में इलाज की जरूरत थी।

रातभर घर पर चलता रहा घरेलू इलाज

बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों के हमले के बाद परिजन युवक को तुरंत अस्पताल नहीं ले गए। रातभर घर पर ही देसी और घरेलू नुस्खों से उसका उपचार करने की कोशिश की गई। इस दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। सुबह होते-होते युवक की स्थिति काफी गंभीर हो गई। इसके बाद परिजन सुबह करीब 5 बजे उसे तपकरा अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच की। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए कुनकुरी स्थित होलीक्रॉस अस्पताल रेफर कर दिया गया।

होलीक्रॉस अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

तपकरा अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद परिजन दिलकुंवर राम को लेकर कुनकुरी के होलीक्रॉस अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस तरह रात में मधुमक्खियों के हमले से शुरू हुई घटना सुबह युवक की मौत के साथ खत्म हो गई। समय पर अस्पताल पहुंचने और उचित उपचार मिलने से गंभीर स्थिति में मरीज को मदद मिल सकती है। इसलिए मधुमक्खियों के हमले को सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मधुमक्खियों का जहर कैसे बन सकता है जानलेवा?

मधुमक्खी के डंक से शरीर में विष पहुंचता है। सामान्य स्थिति में डंक वाली जगह पर दर्द, जलन, खुजली और सूजन हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में इसके कारण गंभीर एलर्जी भी हो सकती है। वहीं, जब किसी व्यक्ति को एक साथ बहुत अधिक डंक लगते हैं, तो शरीर में विष का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

एलर्जी होने पर तेजी से बिगड़ सकती है हालत

कुछ लोगों को मधुमक्खी के डंक से गंभीर एलर्जी होती है। इसे एनाफिलेक्सिस कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में अचानक गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है।

इसके प्रमुख लक्षण हैं:

  • सांस लेने में परेशानी होना।
  • गले और जीभ में सूजन आना।
  • चक्कर आना या बेहोशी होना।
  • ब्लड प्रेशर का अचानक कम होना।
  • दिल की धड़कन तेज होना।
  • शरीर पर खुजली और चकत्ते पड़ना।

ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीज को तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत होती है।

ज्यादा डंक लगने से किडनी और दूसरे अंगों को खतरा

यदि किसी व्यक्ति को एक साथ बड़ी संख्या में मधुमक्खियां डंक मारती हैं, तो शरीर में विष का असर गंभीर हो सकता है। इससे मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है और किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। कुछ मामलों में किडनी फेल होने जैसी गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए मधुमक्खियों के झुंड के हमले को केवल त्वचा पर होने वाली चोट नहीं समझना चाहिए।

Honey Bee Attack: मधुमक्खियों के हमले के बाद क्या करना चाहिए?

मधुमक्खियों के हमले के बाद सबसे जरूरी है कि व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और बिना देरी किए चिकित्सकीय सलाह ली जाए।

  • सबसे पहले मधुमक्खियों के झुंड से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं।
  • त्वचा में डंक दिखाई देने पर उसे जल्द हटाएं। इसके लिए डंक को दबाने से बचें।
  • प्रभावित जगह पर ठंडी सिकाई की जा सकती है।
  • यदि सांस लेने में परेशानी, चेहरे या गले में सूजन, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षण हों तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें।
  • बड़ी संख्या में डंक लगने पर लक्षणों का इंतजार किए बिना अस्पताल पहुंचें।
  • घरेलू नुस्खों के भरोसे इलाज में देरी न करें।

जशपुर की यह घटना एक बार फिर बताती है कि मधुमक्खियों का हमला कितना गंभीर हो सकता है। ऐसे मामलों में समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। खासकर जब किसी व्यक्ति को एक साथ कई डंक लगे हों, तो घरेलू उपचार में समय गंवाना जानलेवा साबित हो सकता है।

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