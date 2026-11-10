Bee Sting Death: जशपुर में मधुमक्खियों का कहर! युवक को रातभर नहीं मिला इलाज, सुबह अस्पताल में तोड़ा दम

मधुमक्खियों के लगातार हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर पर कई जगह डंक लगे थे। हमले के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मधुमक्खियों के डंक से शरीर में पहुंचने वाला विष कई बार गंभीर प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। खासकर जब किसी व्यक्ति को एक साथ बड़ी संख्या में डंक लगते हैं, तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। घटना के बाद परिजन घबरा गए और उसे घर लेकर पहुंचे। लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल अस्पताल में इलाज की जरूरत थी।