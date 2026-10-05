छत्तीसगढ़ में सिंचाई और विकास को बढ़ावा, मैनी एनीकट के लिए 70.99 करोड़ रुपए मंजूर

मैनी एनीकट परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई सुविधा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में जल संरक्षण को भी मजबूत करना है। एनीकट बनने से नदी के पानी को रोककर उसका उपयोग कृषि सहित अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर में सुधार की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन से किसानों की पानी पर निर्भरता को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जल की उपलब्धता बढ़ने से कृषि गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की संभावना है।