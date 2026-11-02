BREAKING: छत्तीसगढ़ में 22 बड़े पुलों का निर्माण जारी, अब बारिश में भी ग्रामीणों का सफर होगा आसान

BREAKING: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा स्वीकृत 109 करोड़ रुपये की विशेष निधि से कुल 22 उच्च स्तरीय पुल बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चलनी-परसाडीपा मार्ग पर पौरी नदी में 3 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से पुल निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसके बनने से मानसून के दौरान नदी में जलस्तर बढ़ने पर संपर्क टूटने की समस्या से ग्रामीणों को राहत मिलेगी।