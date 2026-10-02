जशपुर में 2.40 करोड़ की जब्ती, मिर्ची की आड़ में उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे 440 किलो गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार

पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मो. वसीम (28) और मो. आसिफ (34) बताया। दोनों प्रयागराज जिले के ग्राम मुंडेरा, थाना ढूंमनगंज के रहने वाले हैं। पुलिस ने जब ट्रक में रखे सामान के बारे में पूछा तो आरोपियों ने बताया कि वाहन में मिर्ची की बोरियां हैं, जिन्हें उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। पुलिस को उनके जवाब और वाहन में रखे सामान पर संदेह हुआ। इसके बाद ट्रक की बारीकी से तलाशी ली गई। शुरुआत में ऊपर की तरफ मिर्ची से भरी बोरियां मिलीं। पुलिस ने जब इन बोरियों को हटाया तो नीचे रखी बोरियों में टेप से लिपटे हुए कई पैकेट मिले। पैकेट खोलकर जांच की गई तो उसमें गांजा बरामद हुआ। गवाहों की मौजूदगी में की गई तलाशी के दौरान कुल 14 बोरियों से 440 पैकेट मिले। इन सभी पैकेटों का कुल वजन 440.63 किलोग्राम निकला।