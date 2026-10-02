2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जशपुर

जशपुर में 2.40 करोड़ की जब्ती, मिर्ची की आड़ में उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे 440 किलो गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार

Jashpur Ganja Smuggling: जशपुर के लावाकेरा बैरियर पर पुलिस ने मिर्ची की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा 440.63 किलो गांजा पकड़ा।
3 min read
Google source verification

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2026

Ganja Seized

मिर्ची की आड़ में गांजे की तस्करी (Photo Source- Patrika Create)

Ganja Seized: जशपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लावाकेरा पुलिस चेकिंग बैरियर पर पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 440.63 किलो गांजा बरामद किया है। तस्करों ने गांजे को मिर्ची की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा था। आरोपी उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रहे थे। पुलिस ने मामले में प्रयागराज निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 20 लाख 31 हजार 500 रुपए बताई गई है। वहीं, तस्करी में इस्तेमाल टाटा आईसर मिनी ट्रक की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई में कुल 2 करोड़ 40 लाख 31 हजार 500 रुपए की जब्ती हुई है।

Jashpur Police: मुखबिर की सूचना पर बैरियर में बढ़ाई गई जांच

पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे एंटी नारकोटिक्स टीम और तपकरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम लावाकेरा पुलिस चेकिंग बैरियर पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से एक वाहन में बड़ी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर जशपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने उड़ीसा की ओर से आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच तेज कर दी। इसी दौरान टाटा आईसर मिनी ट्रक क्रमांक UP-71-T-6592 बैरियर पर पहुंचा। वाहन में दो लोग सवार थे। संदेह होने पर पुलिस ने ट्रक को रोककर दोनों से पूछताछ शुरू की।

ऊपर मिर्ची की बोरियां, नीचे छिपाए थे गांजे के पैकेट

पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मो. वसीम (28) और मो. आसिफ (34) बताया। दोनों प्रयागराज जिले के ग्राम मुंडेरा, थाना ढूंमनगंज के रहने वाले हैं। पुलिस ने जब ट्रक में रखे सामान के बारे में पूछा तो आरोपियों ने बताया कि वाहन में मिर्ची की बोरियां हैं, जिन्हें उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। पुलिस को उनके जवाब और वाहन में रखे सामान पर संदेह हुआ। इसके बाद ट्रक की बारीकी से तलाशी ली गई। शुरुआत में ऊपर की तरफ मिर्ची से भरी बोरियां मिलीं। पुलिस ने जब इन बोरियों को हटाया तो नीचे रखी बोरियों में टेप से लिपटे हुए कई पैकेट मिले। पैकेट खोलकर जांच की गई तो उसमें गांजा बरामद हुआ। गवाहों की मौजूदगी में की गई तलाशी के दौरान कुल 14 बोरियों से 440 पैकेट मिले। इन सभी पैकेटों का कुल वजन 440.63 किलोग्राम निकला।

गांजे के दस्तावेज नहीं दिखा सके आरोपी

पुलिस ने दोनों आरोपियों से बरामद गांजे से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने गांजा और तस्करी में इस्तेमाल मिनी ट्रक को जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ तपकरा थाने में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, बरामद गांजे की कीमत 2 करोड़ 20 लाख 31 हजार 500 रुपए है, जबकि जब्त मिनी ट्रक की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इस तरह कार्रवाई में कुल 2 करोड़ 40 लाख 31 हजार 500 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।

उड़ीसा से प्रयागराज जा रही थी खेप

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे गांजा उड़ीसा के बोध क्षेत्र से लेकर प्रयागराज जा रहे थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गांजा उन्होंने किस व्यक्ति से खरीदा था और प्रयागराज में इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी। पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में गांजा सप्लाई करने वाले और इसे उत्तर प्रदेश में रिसीव करने वाले लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग जुड़े हुए हैं।

जनवरी से अब तक 1906 किलो गांजा जब्त

जशपुर पुलिस के अनुसार, जिले में जनवरी 2026 से अब तक गांजा तस्करी के 16 मामलों में करीब 1906 किलोग्राम गांजा बरामद किया जा चुका है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई है। इन मामलों में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल किए गए 17 कार और एक पिकअप वाहन भी पुलिस द्वारा जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में दूसरे राज्यों से आने वाले संदिग्ध वाहनों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि नशे की तस्करी पर रोक लगाई जा सके।

Operation Aghaat: ऑपरेशन आघात के तहत कार्रवाई जारी

यह कार्रवाई जशपुर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में तपकरा थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिलोक प्रधान, निरीक्षक संदीप कौशिक, सहायक उप निरीक्षक संतोष चौरसिया, आरक्षक शिवकुमार, विनोद तिर्की समेत एंटी नारकोटिक्स टीम और तपकरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि ऑपरेशन आघात के तहत जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस का फोकस केवल तस्करों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांजा सप्लाई करने वाले और इसे खपाने वाले पूरे नेटवर्क का पता लगाने पर भी है। इस मामले में भी पुलिस आगे की कड़ियों की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 06:21 pm

Published on:

02 Oct 2026 05:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / जशपुर में 2.40 करोड़ की जब्ती, मिर्ची की आड़ में उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे 440 किलो गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जशपुर में तीन ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, सड़क पार कर रही 18 बकरियों की मौत, सड़क पर लगा जाम

Three Truck Collision
जशपुर

PM मोदी के बर्थडे पर छत्तीसगढ़ को बड़ा तोहफा, 125 करोड़ में यहां बनेगी 64 किलो लंबी सड़क, कई गांवों को फायदा

PM Modi gift to chhattisgarh
जशपुर

जशपुर Dangari Waterfall पर हादसा, 7 पर्यटक नदी के तेज बहाव में फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद बची जान

Jashpur Nagar news
जशपुर

ओडिशा में जशपुर की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल, जानें कैसे हुआ हादसा

Jashpur lightning incident
जशपुर

जशपुर में कुदरत का कहर, तेज आंधी में ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर युवक की मौत, मां-पत्नी गंभीर

Chhattisgarh News
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.