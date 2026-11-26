झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को लगा दिया इंजेक्शन (Photo AI Image)
Jashpur Fake Doctor: जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के ग्राम लोढ़ेना पाठ में कथित झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के बाद शांति यादव की मौत हो गई। आरोप है कि गांव का जितेंद्र यादव बिना चिकित्सकीय डिग्री के ग्रामीणों का इलाज और इंजेक्शन लगाने का काम करता था। युवक ने भी स्वीकार किया है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। जशपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जीएस जातरा ने पत्रिका को बताया कि बीएमओ बगीचा मेडिकल ऑफिसर सन्ना और पंडरापाठ की टीम को जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि संबंधित युवक ने भी स्वीकार किया है कि उसके पास कोई चिकित्सकीय डिग्री नहीं है। इसके बावजूद उसके द्वारा ग्रामीणों का इलाज किए जाने की बात सामने आई है। अब स्वास्थ्य विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि वह कब से इस तरह इलाज कर रहा था और किन परिस्थितियों में महिला को इंजेक्शन लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार लोग सामान्य बीमारी होने पर नजदीक उपलब्ध व्यक्ति से ही दवा या इंजेक्शन ले लेते हैं। अस्पताल की दूरी, तत्काल उपचार की जरूरत और जानकारी के अभाव में लोग ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। लेकिन बिना चिकित्सकीय प्रशिक्षण के इंजेक्शन लगाना और दवाइयां देना जोखिम भरा हो सकता है। गलत दवा, गलत मात्रा या इंजेक्शन लगाने में हुई लापरवाही से मरीज की हालत गंभीर हो सकती है।
महिला की मौत का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू करने की तैयारी की है। जशपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीएस जातरा ने बताया कि बीएमओ बगीचा, मेडिकल ऑफिसर सन्ना और पंडरापाठ की टीम को जांच के निर्देश दिए गए हैं। टीम को घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करने के साथ यह भी पता लगाना होगा कि महिला को किस बीमारी के लिए इंजेक्शन लगाया गया था, कौन सी दवा दी गई और उपचार के बाद उसकी स्थिति में क्या बदलाव आया। इसके अलावा संबंधित युवक की चिकित्सकीय योग्यता और गांव में उसके द्वारा किए जा रहे उपचार की गतिविधियों की भी जांच की जाएगी।
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