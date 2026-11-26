इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि संबंधित युवक ने भी स्वीकार किया है कि उसके पास कोई चिकित्सकीय डिग्री नहीं है। इसके बावजूद उसके द्वारा ग्रामीणों का इलाज किए जाने की बात सामने आई है। अब स्वास्थ्य विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि वह कब से इस तरह इलाज कर रहा था और किन परिस्थितियों में महिला को इंजेक्शन लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार लोग सामान्य बीमारी होने पर नजदीक उपलब्ध व्यक्ति से ही दवा या इंजेक्शन ले लेते हैं। अस्पताल की दूरी, तत्काल उपचार की जरूरत और जानकारी के अभाव में लोग ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। लेकिन बिना चिकित्सकीय प्रशिक्षण के इंजेक्शन लगाना और दवाइयां देना जोखिम भरा हो सकता है। गलत दवा, गलत मात्रा या इंजेक्शन लगाने में हुई लापरवाही से मरीज की हालत गंभीर हो सकती है।