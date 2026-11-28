नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर और रिसाली निगमों से संभावित विलय होने वाले गांवों की सूची मंगाकर कवायद तेज कर दी है। अब तक गांवों को नगर निगम में शामिल तो कर लिया जाता था, लेकिन बजट के अभाव में वे वर्षों तक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहते थे। नई व्यवस्था इस खाई को पाटेगी। जिन नगर निगमों की मौजूदा आबादी एक लाख या उससे अधिक है, वे आसपास के गांवों का विलय करने पर केंद्र से एकमुश्त विशेष अनुदान पाने के पात्र होंगे। यह राशि संबंधित गांव की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 2000 रुपए प्रति व्यक्ति तय की गई है।