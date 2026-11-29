कांग्रेस (Congress) के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन बिल की जल्दबाजी क्यों..? उन्होंने कहा कि 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने के केंद्र सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।