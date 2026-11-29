प्रदेशभर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती के तहत सहायक शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षक के सभी पदों पर चयन नहीं हो सका। आंकड़ों के मुताबिक, सहायक शिक्षक के कुल 590 पदों में से 536 पदों पर ही चयन हो पाया। इस तरह 54 पद खाली रह गए। वहीं अंग्रेजी शिक्षक के 106 पदों में से 88 पदों पर चयन हुआ और 18 पद रिक्त रह गए। सहायक शिक्षक पद के लिए प्राइमरी स्तर पर डीएड और मिडिल स्तर के लिए बीएड की योग्यता के साथ टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी था। शिक्षक संवर्ग में चयनित सभी अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा पास की थी। दूसरी ओर, लैब असिस्टेंट शिक्षक और व्याख्याता पदों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं रखी गई थी।