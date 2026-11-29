स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर बवाल (Photo Source- AI Generate)
Swami Atmanand School: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एक वर्षीय संविदा नियुक्तियों के लिए आयोजित परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को 100 में महज 6.25, 9.25 और 10 अंक मिले हैं। इसके बावजूद वे चयन सूची में शामिल हो गए। हैरानी की बात यह है कि भर्ती परीक्षा में न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित ही नहीं किए गए थे।
मामले के सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रशासनिक चूक स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कटऑफ अंक तय किए जाने चाहिए थे। आगे से इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में 200 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें 100 अंकों की परीक्षा में 33 प्रतिशत से भी कम अंक मिले हैं। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और भर्ती के मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के संविदा पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीयकृत कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा 100 अंकों की थी, लेकिन इसमें चयन के लिए न्यूनतम अंक यानी कटऑफ निर्धारित नहीं किए गए थे। इसी वजह से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी चयन सूची में जगह बनाने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों को 100 में केवल 6.25 अंक मिले, जबकि कुछ को 9.25 और 10 अंक हासिल हुए।
सामान्य तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा निर्धारित की जाती है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस भर्ती में कटऑफ नहीं होने के कारण कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरक्षण रोस्टर और अलग-अलग वर्गों के लिए निर्धारित पदों के मुकाबले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति भी चर्चा में है। कई पदों पर पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई।
मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने माना कि भर्ती परीक्षा में कटऑफ अंक निर्धारित किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि यह एक प्रशासनिक त्रुटि है और आगे से कटऑफ व्यवस्था लागू कराने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री गजेंद्र यादव के मुताबिक, यह एक वर्षीय संविदा नियुक्ति है। हालांकि, कटऑफ नहीं होने के कारण कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विभाग की प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई है। मंत्री का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ उनकी परीक्षा में प्राप्त अंकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चा उन अभ्यर्थियों की हो रही है, जिन्हें 100 अंकों की परीक्षा में 33 प्रतिशत से भी कम अंक मिले हैं। जानकारी के अनुसार, 200 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो निर्धारित परीक्षा में 33 अंक भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन चयन सूची में शामिल हैं। कुछ अभ्यर्थियों के अंक तो बेहद कम हैं। 6.25, 9.25 और 10 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन ने भर्ती प्रक्रिया की गुणवत्ता और न्यूनतम योग्यता के मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि, सभी पदों के लिए पात्रता की शैक्षणिक और अन्य शर्तें अलग-अलग थीं। सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए टीईटी अनिवार्य था, जबकि लैब असिस्टेंट शिक्षक और व्याख्याता पदों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं रखी गई थी।
दुर्ग जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 191 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सहायक संचालक अमित घोष के अनुसार, सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। इन दोनों पदों पर चयनित सभी 82 अभ्यर्थी टीईटी पास हैं। इसके अलावा पात्रता संबंधी शर्तों के कारण आरक्षित वर्ग में सहायक शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षक के कुछ पदों के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। इससे कई पद खाली रह गए।
प्रदेशभर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती के तहत सहायक शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षक के सभी पदों पर चयन नहीं हो सका। आंकड़ों के मुताबिक, सहायक शिक्षक के कुल 590 पदों में से 536 पदों पर ही चयन हो पाया। इस तरह 54 पद खाली रह गए। वहीं अंग्रेजी शिक्षक के 106 पदों में से 88 पदों पर चयन हुआ और 18 पद रिक्त रह गए। सहायक शिक्षक पद के लिए प्राइमरी स्तर पर डीएड और मिडिल स्तर के लिए बीएड की योग्यता के साथ टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी था। शिक्षक संवर्ग में चयनित सभी अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा पास की थी। दूसरी ओर, लैब असिस्टेंट शिक्षक और व्याख्याता पदों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं रखी गई थी।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) की ओर से संविदा पदों पर भर्ती के लिए 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित की गई थी। इस भर्ती के तहत 26 विषयों में कुल 1,812 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए प्रदेशभर से 34,604 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। परीक्षा में कुल 28,535 अभ्यर्थी शामिल हुए।
इस तरह परीक्षा में 82.46 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा में 100 अंकों का प्रश्नपत्र रखा गया था। गलत उत्तर देने पर एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू थी। भर्ती के लिए विज्ञापित 1,812 पदों के मुकाबले फिलहाल 1,721 अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो सके हैं। यानी सभी पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में चयनित अभ्यर्थी नहीं मिल पाए।
शिक्षक भर्ती में कटऑफ निर्धारित नहीं किए जाने के कारण अब चयन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब परीक्षा 100 अंकों की थी, तो न्यूनतम अंक तय किए बिना चयन सूची कैसे तैयार की गई? इसके अलावा कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के चयन और आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।
शिक्षक भर्ती में केवल शैक्षणिक योग्यता और पात्रता ही नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में न्यूनतम कटऑफ का अभाव चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल स्कूल शिक्षा मंत्री ने गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में कटऑफ व्यवस्था लागू करने की बात कही है। अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और भविष्य की शिक्षक भर्तियों में ऐसी चूक रोकने के लिए क्या बदलाव किए जाते हैं।
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