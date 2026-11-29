Winter Update: छत्तीसगढ़ में अब ठंड का असर धीरे-धीरे तेज होने लगा है। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं बलरामपुर-रामानुजगंज और आसपास के क्षेत्रों में भी ठंड का असर बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग और बिलासपुर में भी रात का पारा 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पिछले तीन दिनों में प्रदेश के दिन और रात के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इसका असर सुबह और शाम के मौसम में साफ दिखाई देने लगा है।