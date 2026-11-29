मौसम विभाग ने दिया अगले 5 दिन का अपडेट (Photo Source- Patrika File Photo)
Winter Update: छत्तीसगढ़ में अब ठंड का असर धीरे-धीरे तेज होने लगा है। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं बलरामपुर-रामानुजगंज और आसपास के क्षेत्रों में भी ठंड का असर बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग और बिलासपुर में भी रात का पारा 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पिछले तीन दिनों में प्रदेश के दिन और रात के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इसका असर सुबह और शाम के मौसम में साफ दिखाई देने लगा है।
सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात होते ही ठिठुरन बढ़ने लगी है। रविवार सुबह राजधानी रायपुर की सड़कों पर कोहरे का असर भी देखने को मिला। इससे सुबह के समय मौसम में ठंडक और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रह सकता है। राहत की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।
उत्तर छत्तीसगढ़ में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अंबिकापुर और बलरामपुर-रामानुजगंज क्षेत्र में रात का तापमान लगातार नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट के कारण यहां सुबह और देर रात ठंड ज्यादा महसूस हो रही है।
खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने का अनुमान है। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान सुकमा में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे साफ है कि उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के तापमान में अंतर बना हुआ है। जहां उत्तरी इलाकों में रात के समय ठंड बढ़ रही है, वहीं दक्षिणी क्षेत्रों में दिन का मौसम अपेक्षाकृत गर्म बना हुआ है।
राजधानी रायपुर में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है। बीते तीन दिनों में तापमान में गिरावट के कारण सुबह और रात के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। रविवार सुबह शहर की सड़कों पर कोहरा छाया रहा। सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को ठंडी हवा और धुंध का सामना करना पड़ा। राजधानी में अधिकतम तापमान भी गिरकर 27.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तीन दिन पहले तक यह 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था।
वहीं न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 29 नवंबर को रायपुर में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और रात में ठंड का एहसास बना रहेगा।
रायपुर के अलावा दुर्ग और बिलासपुर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही लोग अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। सुबह और रात के समय हल्की ठंड से बचने के लिए स्वेटर, जैकेट और कंबल की जरूरत महसूस होने लगी है।
मौसम विभाग के अनुसार, गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। हालांकि, इस मौसम प्रणाली का छत्तीसगढ़ के मौसम पर फिलहाल कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम शुष्क बना हुआ है। आसमान साफ रहने और बारिश की गतिविधियां नहीं होने के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं जताई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश के आसार नहीं हैं। ऐसे में उत्तर छत्तीसगढ़ में रात के समय ठंड का असर बना रह सकता है। अंबिकापुर और बलरामपुर जैसे इलाकों में सुबह और देर रात ज्यादा ठिठुरन महसूस हो सकती है।
वहीं रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी सुबह और रात के तापमान में ठंडक बनी रहेगी। कुल मिलाकर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज इसी तरह रहने का अनुमान है। ऐसे में सुबह जल्दी निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और रात की ठंड से बचाव करना जरूरी है।
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