न बाइट दी, न पोस्टर लगने दिया… स्मृति ईरानी के दौरे में ऐसा क्या हुआ? ऐसे समझीं सियासत और समीकरण

रायपुर@संतराम साहू। Smriti Irani Chhattisgarh visit: प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार दो दिन के दौरे पर आईं स्मृति ईरानी ने प्रदेश भाजपा के कुनबे को समेटकर नेताओं की सियासत समझने का प्रयास किया। इन दो दिनों में अनुशासन का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब किसी नेता को दूसरे किसी नेता का बैनर-पोस्टर लगवाने के लिए सोचना होगा। बैठकों का दौर ऐसा चला कि सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक शाम पांच बजे तक चलती रही। दिल्ली में ही एक-एक नेता की कुंडली भी तैयार कर लाई थी। जो भी नेता बढ़ा-चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तत्काल टोकते हुए कहा कि गलत मत बताएं ये देखिए पिछले कुछ दिनों में आपने क्या-क्या किया है।