2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा! स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन, मंत्रियों के साथ अहम बैठक

BJP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय दौरे का सोमवार, 26 अक्टूबर को दूसरा दिन है। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठक के बाद सांसदों, राज्य सरकार के मंत्रियों, कोर ग्रुप और विचार परिवार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें निर्धारित हैं। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, सरकार और संगठन के बीच समन्वय तथा वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो रही है।