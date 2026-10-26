2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा! स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन, मंत्रियों के साथ अहम बैठक

BJP Chhattisgrah: 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा!(photo-patrika)
BJP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय दौरे का सोमवार, 26 अक्टूबर को दूसरा दिन है। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठक के बाद सांसदों, राज्य सरकार के मंत्रियों, कोर ग्रुप और विचार परिवार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें निर्धारित हैं। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, सरकार और संगठन के बीच समन्वय तथा वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो रही है।
सोमवार सुबह 11 बजे से प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें स्मृति ईरानी और प्रदेश सह प्रभारी सिद्धार्थ शंभू ने संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में शामिल होने के लिए राजेश मूणत, गोमती साय, दीपेश साहू, भावना बोहरा, पुरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अजय चंद्राकर और पुन्नूलाल मोहले सहित कई भाजपा विधायक पहुंचे। रेणुका सिंह समेत अन्य पार्टी नेता भी कार्यालय में मौजूद रहे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 11:30 बजे से भाजपा सांसदों के साथ बैठक रखी गई। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ विशेष बैठक निर्धारित है। इन बैठकों में सरकार और संगठन के बीच तालमेल, संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
स्मृति ईरानी के दौरे के पहले दिन हुई बैठकों के बाद कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर शिकायतें सामने आने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व जनप्रतिनिधियों और निगम-मंडल के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी थी। इसके बाद सोमवार को मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक पर विशेष नजर बनी हुई है।
हालांकि, शिकायतें किन मंत्रियों से संबंधित हैं और उनका स्वरूप क्या है, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसी तरह, किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई या औपचारिक निर्णय की भी पुष्टि नहीं हुई है।
स्मृति ईरानी ने रविवार को दौरे के पहले दिन करीब नौ घंटे तक पार्टी के अलग-अलग स्तर के नेताओं के साथ बैठकें की थीं। इसमें पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बैठकों में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और सरकार तथा संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया।
बैठकों में वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी ने प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनाने की रणनीति को लेकर सवाल किए। उन्होंने नेताओं को एकजुट होकर काम करने और संगठन की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और पार्टी की संगठनात्मक कार्यप्रणाली को मजबूत करने जैसे विषय भी चर्चा में रहे।
पहले दिन की बैठकों में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क गतिविधियों में सक्रिय रहने तथा पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का संदेश दिए जाने की जानकारी है।
सूत्रों के मुताबिक, बैठकों में सरकार और संगठन के कामकाज, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि, बैठक में रखी गई रिपोर्टों और चर्चाओं का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। स्मृति ईरानी के दौरे के दूसरे दिन होने वाली बैठकों में संगठनात्मक समन्वय और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।
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