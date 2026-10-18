BJP Leader Arrested: रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े नेता शुभांकर द्विवेदी गिरफ्तार, थाने में हंगामे का है आरोप

पूरा मामला 15 सितंबर का है। गुढ़ियारी थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र साहू की शिकायत के अनुसार, दोपहर करीब 2:30 बजे शुभांकर द्विवेदी अपने साथियों के साथ थाने पहुंचा था। आरोप है कि शुभांकर द्विवेदी, प्रकाश यादव, मुकुल वर्मा, सत्यम पाण्डेय और अन्य लोग थाना प्रभारी के कार्यालय में घुस गए और वहां फर्श पर बैठकर धरना देने लगे। बताया गया कि उनकी मांग 14 सितंबर को कोलाहल अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन और साउंड सिस्टम को छुड़ाने की थी। वे चाहते थे कि जब्त सामान को छोड़ दिया जाए।