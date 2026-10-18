BJP Leader Arrested: रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े नेता शुभांकर द्विवेदी गिरफ्तार, थाने में हंगामे का है आरोप

BJP Leader Arrested: रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े नेता शुभांकर द्विवेदी गिरफ्तार(photo-patrika)
BJP Leader Arrested: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुढ़ियारी थाने के भीतर थाना प्रभारी से कथित बदसलूकी, धमकी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में फरार चल रहे भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े नेता शुभांकर द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे गुढ़ियारी थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस फरारी के दौरान उसके ठहरने के स्थानों और उसे सहयोग देने वालों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।
पूरा मामला 15 सितंबर का है। गुढ़ियारी थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र साहू की शिकायत के अनुसार, दोपहर करीब 2:30 बजे शुभांकर द्विवेदी अपने साथियों के साथ थाने पहुंचा था। आरोप है कि शुभांकर द्विवेदी, प्रकाश यादव, मुकुल वर्मा, सत्यम पाण्डेय और अन्य लोग थाना प्रभारी के कार्यालय में घुस गए और वहां फर्श पर बैठकर धरना देने लगे। बताया गया कि उनकी मांग 14 सितंबर को कोलाहल अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन और साउंड सिस्टम को छुड़ाने की थी। वे चाहते थे कि जब्त सामान को छोड़ दिया जाए।
थाना प्रभारी नरेंद्र साहू के मुताबिक, उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को समझाया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा चुकी है। जब्त वाहन और साउंड सिस्टम को न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से ही वापस लिया जा सकता है। हालांकि, शिकायत के अनुसार, आरोपी अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया के जब्त सामान छोड़ने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि शुभांकर द्विवेदी और उसके साथियों ने थाना प्रभारी और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की।
थाना प्रभारी की शिकायत के अनुसार, विवाद के दौरान कार्यालय में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि शुभांकर द्विवेदी ने मेज पर रखा गमला और पेन स्टैंड उठाकर फर्श पर पटक दिया। पुलिसकर्मियों ने उसे सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की समझाइश दी। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि इसके बाद उसने मेज पर रखी नामपट्टिका उठाकर दीवार पर लगे टीवी पर दे मारी, जिससे टीवी क्षतिग्रस्त हो गया।
थाना प्रभारी नरेंद्र साहू ने अपनी शिकायत में शुभांकर द्विवेदी पर अभद्र व्यवहार करने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने TI को वर्दी उतरवाने और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा, आरोप है कि कार्यालय में लोगों के एकत्र होने से पुलिसकर्मियों की आवाजाही बाधित हुई। इससे जब्त सामान से जुड़े दस्तावेज तैयार करने और प्रकरण को न्यायालय में पेश करने के सरकारी काम में भी बाधा आई।
गुढ़ियारी थाने में थाना प्रभारी नरेंद्र साहू के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना को लेकर साहू समाज ने भी नाराजगी जताई थी। समाज के प्रतिनिधियों ने रायपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर शुभांकर द्विवेदी के खिलाफ कठोर कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। समाज के प्रतिनिधियों ने थाने के भीतर पुलिस अधिकारी के साथ हुई कथित अभद्रता को गंभीर मामला बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई थी।
थाना प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने शुभांकर द्विवेदी सहित सात नामजद लोगों और अन्य साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। नामजद आरोपियों में प्रकाश यादव, मुकुल वर्मा, सत्यम पाण्डेय, सोमेश पाल, जितेंद्र चंद्रवंशी और लालसिंह चौहान भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351, 190, 191, 221, 224 और धारा 3 के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया था।
घटना के बाद पुलिस शुभांकर द्विवेदी की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने डूमरतालाब स्थित उसके घर पर भी दबिश दी थी, लेकिन वह वहां नहीं मिला था। इसके बाद से गुढ़ियारी पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।
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