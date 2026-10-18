BJP Chhattisgarh: विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी BJP, निकाय चुनाव के लिए बनाया प्लान

BJP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश के सभी 17 नगरीय निकायों में जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में शनिवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सांसदों और विधायकों की मौजूदगी भी रही।