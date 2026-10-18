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BJP Chhattisgarh: विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी BJP, निकाय चुनाव के लिए बनाया प्लान

BJP Organizational Meeting: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए BJP ने तैयारियां तेज कीं। पार्टी ने सभी 17 निकायों में जीत का लक्ष्य रखते हुए रायपुर में सांसदों, विधायकों और जिला प्रभारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Oct 18, 2026

BJP Chhattisgarh

BJP Chhattisgarh: विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी BJP(photo-patrika)

BJP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश के सभी 17 नगरीय निकायों में जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में शनिवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सांसदों और विधायकों की मौजूदगी भी रही।

BJP Election Strategy: संगठन को मजबूत करने पर जोर

भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय, प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही और क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। जिला प्रभारियों के साथ सांसदों और विधायकों ने भी चुनावी तैयारियों पर चर्चा की।

बैठक में नगरीय निकायों में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों को मजबूत करना है, ताकि सभी निकायों में प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ा जा सके।

सभी 17 नगरीय निकायों में जीत का दावा

बैठक के बाद भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडेय ने सभी 17 नगरीय निकायों में जीत हासिल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और सुशासन के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है। उनके अनुसार, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में हुए विकास कार्यों के आधार पर पार्टी जनता के बीच जाएगी।

भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए विकास कार्यों और सुशासन को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी की है। पार्टी का मानना है कि स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने से चुनावी तैयारियों को मजबूती मिलेगी।

विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी BJP

नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और सुशासन को प्रमुखता देने की तैयारी में है। इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं, वार्डों की जरूरतों और मतदाताओं से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। पार्टी की रणनीति में स्थानीय समीकरणों को समझना, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाना और प्रत्येक निकाय में चुनावी प्रबंधन को मजबूत करना शामिल है। इसके लिए जिला प्रभारियों और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बूथ से वार्ड तक बनाई जाएगी चुनावी रणनीति

सभी 17 नगरीय निकायों में जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा बूथ स्तर से लेकर वार्ड तक अपनी रणनीति मजबूत करेगी। पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने के साथ सरकार के विकास कार्यों और सुशासन को जनता तक पहुंचाएगी। इसके अलावा वार्डवार समस्याओं और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनावी योजना बनाई जाएगी।

प्रत्याशी चयन में स्थानीय परिस्थितियों को प्राथमिकता देने, घर-घर जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर रहेगा। साथ ही, कमजोर माने जाने वाले निकायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक के जरिए पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और सभी 17 निकायों में जीत का लक्ष्य दोहराया। अब स्थानीय नेतृत्व, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क और प्रत्याशी चयन जैसे पहलुओं पर पार्टी की तैयारियां अहम रहेंगी।

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Updated on:

18 Oct 2026 04:27 pm

Published on:

18 Oct 2026 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BJP Chhattisgarh: विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी BJP, निकाय चुनाव के लिए बनाया प्लान

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