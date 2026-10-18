गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस का एक्शन! 10 आरोपी गिरफ्तार, दुकान पर चला बुलडोजर

Rajnandgaon Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गोवंश के कटे हुए सिर मिलने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। रविवार को गौरीनगर में गोवंश की हत्या और मांस बिक्री के आरोपित आरिफ कुरैशी (39) की चिकन शॉप पर नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया। दोपहर करीब 12 बजे बुलडोजर मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी सत्य प्रकाश तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, हिंदू संगठनों और वार्डवासियों ने दुकान के साथ आरोपितों के घरों पर भी कार्रवाई करने की मांग की।