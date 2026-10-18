गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस का एक्शन! 10 आरोपी गिरफ्तार, दुकान पर चला बुलडोजर

गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस का एक्शन!(photo-patrika)
Rajnandgaon Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गोवंश के कटे हुए सिर मिलने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। रविवार को गौरीनगर में गोवंश की हत्या और मांस बिक्री के आरोपित आरिफ कुरैशी (39) की चिकन शॉप पर नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया। दोपहर करीब 12 बजे बुलडोजर मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी सत्य प्रकाश तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, हिंदू संगठनों और वार्डवासियों ने दुकान के साथ आरोपितों के घरों पर भी कार्रवाई करने की मांग की।
जानकारी के अनुसार, 12 और 14 अक्टूबर को राजनांदगांव के गौरीनगर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर गोवंश के कटे हुए सिर मिले थे। घटना सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई थी। मामले में चिखली पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान संदिग्धों से पूछताछ की और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई।
इस मामले में 16 अक्टूबर की शाम शहर के अलग-अलग इलाकों से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को एक किशोरी को अभिरक्षा में लिया गया, जबकि 10 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
आरोपित आरिफ कुरैशी की चिकन शॉप पर कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रखा। मौके पर एसडीओपी सत्य प्रकाश तिवारी सहित पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान हिंदू संगठनों और स्थानीय वार्डवासियों ने आरोपितों के घरों पर भी बुलडोजर चलाने की मांग की।
गौरीनगर में गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा में है। घटना के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी और दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और प्रशासन के अगले कदम पर नजर रहेगी।
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