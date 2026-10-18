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गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस का एक्शन! 10 आरोपी गिरफ्तार, दुकान पर चला बुलडोजर

Cow Slaughter Case: राजनांदगांव के गौरीनगर में गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में प्रशासन ने आरोपी की चिकन शॉप पर बुलडोजर कार्रवाई की। मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।
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राजनंदगांव

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Shradha Jaiswal

Oct 18, 2026

CG News

गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस का एक्शन!(photo-patrika)

Rajnandgaon Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गोवंश के कटे हुए सिर मिलने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। रविवार को गौरीनगर में गोवंश की हत्या और मांस बिक्री के आरोपित आरिफ कुरैशी (39) की चिकन शॉप पर नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया। दोपहर करीब 12 बजे बुलडोजर मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी सत्य प्रकाश तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, हिंदू संगठनों और वार्डवासियों ने दुकान के साथ आरोपितों के घरों पर भी कार्रवाई करने की मांग की।

Illegal Meat Sale Case: गौरीनगर में दो जगह मिले थे गोवंश के कटे सिर

जानकारी के अनुसार, 12 और 14 अक्टूबर को राजनांदगांव के गौरीनगर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर गोवंश के कटे हुए सिर मिले थे। घटना सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई थी। मामले में चिखली पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान संदिग्धों से पूछताछ की और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई।

10 आरोपित गिरफ्तार, एक किशोरी अभिरक्षा में

इस मामले में 16 अक्टूबर की शाम शहर के अलग-अलग इलाकों से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को एक किशोरी को अभिरक्षा में लिया गया, जबकि 10 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात

आरोपित आरिफ कुरैशी की चिकन शॉप पर कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रखा। मौके पर एसडीओपी सत्य प्रकाश तिवारी सहित पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान हिंदू संगठनों और स्थानीय वार्डवासियों ने आरोपितों के घरों पर भी बुलडोजर चलाने की मांग की।

मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर

गौरीनगर में गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा में है। घटना के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी और दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और प्रशासन के अगले कदम पर नजर रहेगी।

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Updated on:

18 Oct 2026 03:33 pm

Published on:

18 Oct 2026 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / गोवंश के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस का एक्शन! 10 आरोपी गिरफ्तार, दुकान पर चला बुलडोजर

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