दीपक टंडन के बाद साला गिरफ्तार (Photo Source- Patrika Create)
Deepak Tandon Blackmailing Case: छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर अश्लील तस्वीरें बनाने और उनके जरिए ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली करने का मामला लगातार चर्चा में है। बिलासपुर पुलिस ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन के बाद अब उसके साले कमल प्रसाद चौबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कमल को रायपुर से पकड़ा गया है। वह दीपक टंडन के न्यूज पोर्टल से जुड़ा हुआ था और पोर्टल में संपादक तथा साझेदार की भूमिका निभा रहा था।
पुलिस अब कमल चौबे से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि AI से आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार करने, भ्रामक खबरें बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने में उसकी क्या भूमिका थी। इस मामले में दीपक टंडन और अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं, दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ के चार जिलों में कुल 8 FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। लगातार सामने आ रही शिकायतों और नई गिरफ्तारी के बाद यह मामला और गंभीर होता जा रहा है।
पूरा मामला बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। महाराणा प्रताप नगर निवासी मणिशंकर पांडे ने 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनकी सामान्य तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एडिट कर अश्लील और आपत्तिजनक रूप दिया गया।आरोप है कि तैयार की गई इन तस्वीरों के आधार पर भ्रामक खबरें बनाई गईं। इसके बाद उन्हें न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया।
शिकायतकर्ता का कहना था कि इस पूरी गतिविधि का उद्देश्य उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत छवि खराब करना था। साथ ही कथित तौर पर इन तस्वीरों और खबरों के जरिए उन पर दबाव बनाकर अवैध रकम वसूलने की कोशिश की गई। शिकायत मिलने के बाद सिरगिट्टी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के आधार पर दीपक टंडन, कमल प्रसाद चौबे और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) तथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 और 5 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
मुख्य आरोपी दीपक टंडन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही थी। इसी दौरान कमल प्रसाद चौबे का नाम भी सामने आया। कमल दीपक टंडन के न्यूज पोर्टल से जुड़ा हुआ था। उसे पोर्टल का संपादक और दीपक का साझेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच और उपलब्ध जानकारी के आधार पर कमल की तलाश शुरू की। इसके बाद उसे रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।
कमल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि न्यूज पोर्टल के संचालन में उसकी कितनी भूमिका थी। क्या उसे AI से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीरों की जानकारी थी? क्या भ्रामक खबरों को प्रकाशित करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने में भी उसकी भूमिका थी? पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
इस मामले में मुख्य आरोपी दीपक टंडन को पुलिस ने 6 नवंबर को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उसकी लोकेशन रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित रजत प्राइम अपार्टमेंट में मिली थी। इसके बाद बिलासपुर पुलिस की टीम ने वहां दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दीपक के पास से दो मोबाइल फोन जब्त किए थे। पुलिस के अनुसार, जब्त मोबाइल में न्यूज पोर्टल से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो क्लिप मिले हैं।
इन डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तस्वीरें और अन्य सामग्री किस तरह तैयार की गईं और उन्हें किन लोगों तक पहुंचाया गया। मोबाइल फोन से मिलने वाले डिजिटल साक्ष्य इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पुलिस इनकी मदद से पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
गिरफ्तारी के बाद दीपक टंडन ने न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। हालांकि, नवम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 19 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता और जांच में सामने आए डिजिटल साक्ष्यों का हवाला दिया गया था। अदालत ने जमानत याचिका पर विचार करने के बाद उसे खारिज कर दिया। इससे पहले पुलिस ने दीपक के मोबाइल फोन जब्त किए थे, जिनमें आपत्तिजनक तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो क्लिप मिलने की बात कही गई थी। अब इनकी फॉरेंसिक जांच के आधार पर मामले से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका भी स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है।
इस मामले के अलावा दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी से जुड़े अन्य मामले भी सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के चार जिलों में कुल 8 FIR दर्ज हैं। अलग-अलग शिकायतों और मामलों में दर्ज इन FIR के कारण दीपक टंडन और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि, इन सभी मामलों की जांच और उनमें आरोपों की पुष्टि संबंधित पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी। एक तरफ AI तस्वीरों के जरिए कथित ब्लैकमेलिंग का मामला है, तो दूसरी तरफ ठगी और धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें भी जांच के दायरे में हैं।
कमल प्रसाद चौबे की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा अब न्यूज पोर्टल के संचालन और डिजिटल सामग्री तैयार करने तक बढ़ गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आपत्तिजनक तस्वीरें किसने तैयार की थीं और उन्हें न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया था। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सोशल मीडिया पर सामग्री वायरल करने और शिकायतकर्ता पर कथित रूप से दबाव बनाने में कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। अन्य संदिग्धों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
इस मामले ने एक बार फिर AI तकनीक के दुरुपयोग को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरों और वीडियो में बदलाव करना आसान होता जा रहा है। ऐसे में किसी व्यक्ति की सामान्य तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर उसे आपत्तिजनक रूप देना उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और निजी जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। बिलासपुर का यह मामला भी इसी तरह के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।
पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि तस्वीरें किस तकनीक से तैयार की गईं और इसमें किन लोगों की क्या भूमिका रही। फिलहाल मुख्य आरोपी दीपक टंडन के बाद उसके साले कमल चौबे की गिरफ्तारी से पुलिस को जांच में नई कड़ियां मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच में और क्या खुलासे होते हैं और इस कथित ब्लैकमेलिंग मामले में अन्य कौन-कौन लोग सामने आते हैं।
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