कमल प्रसाद चौबे की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा अब न्यूज पोर्टल के संचालन और डिजिटल सामग्री तैयार करने तक बढ़ गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आपत्तिजनक तस्वीरें किसने तैयार की थीं और उन्हें न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया था। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सोशल मीडिया पर सामग्री वायरल करने और शिकायतकर्ता पर कथित रूप से दबाव बनाने में कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। अन्य संदिग्धों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।