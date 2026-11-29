प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, बाहरी सुरक्षा ऑडिट पूरा होने के एक महीने के भीतर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट कारखाने के अधिभोगी को देनी होगी। इसमें सुरक्षा व्यवस्था में मिली कमियों के साथ सुधार के सुझाव भी शामिल होंगे। यदि जांच के दौरान ऐसी कोई स्थिति सामने आती है, जिससे दुर्घटना का तत्काल खतरा हो, तो ऑडिटर को इसकी सूचना तुरंत कारखाना प्रबंधन और संबंधित अधिकारी को देनी होगी। प्रबंधन को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी। ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर कारखाना प्रबंधन को की गई कार्रवाई का विवरण मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और क्षेत्राधिकार के संबंधित अधिकारी को भेजना होगा।