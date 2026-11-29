जगदलपुर@मनीष गुप्ता। Chhattisgarh Delimitation 2026: केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे संसद में पेश करने की तैयारी में है। बिल पास होकर संविधान संशोधन के जरिये कानून बना तो छत्तीसगढ़ का चुनावी नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा । प्रस्ताव के मुताबिक राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती हैं। इस आधार पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें 90 से बढ़कर 135 हो सकती हैं। लोकसभा सीटें भी 11 से बढ़कर 17 होने का अनुमान है।