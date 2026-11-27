ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए कई बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के अधिकारियों को आवेदन और शिकायत दी। इसके अलावा तहसीलदार और एसडीएम के सामने भी अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उनके मुताबिक, एसडीएम ने समस्या के समाधान के लिए 15 दिनों का समय मांगा था। लेकिन यह समय बीत जाने के बाद भी न तो पानी की व्यवस्था सुधरी और न ही जल जीवन मिशन का अधूरा काम पूरा हुआ।