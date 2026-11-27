पानी की समस्या पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा (Photo Source- Patrika Create)
Bastar Protest: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने वाला है। केशलूर और आसपास के गांवों में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते लोगों को आज भी पीने और रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है।
हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को नाले और तालाब जैसे वैकल्पिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे मवेशियों के साथ उन्हीं जल स्रोतों में नहाने और कपड़े धोने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत करने और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से अब ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। ग्रामसभा में लिए गए निर्णय के अनुसार, आगामी 1 दिसंबर को केशलूर में नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम किया जाएगा।
केशलूर और आसपास के गांवों में पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक, उन्हें रोजाना पानी जुटाने के लिए परेशान होना पड़ता है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का काम शुरू किया गया था, लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का काम अधूरा होने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। घरों तक नियमित पानी नहीं पहुंचने से लोगों को दूसरे जल स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है। नाले और तालाब से पानी की व्यवस्था करना उनकी मजबूरी बन गया है।
केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। लेकिन केशलूर के ग्रामीणों का कहना है कि योजना का काम पूरा नहीं होने से उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की कमी का असर केवल पीने के पानी तक सीमित नहीं है। नहाने, कपड़े धोने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार, उन्हें नाले और तालाबों में मवेशियों के साथ ही नहाने और कपड़े धोने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए कई बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के अधिकारियों को आवेदन और शिकायत दी। इसके अलावा तहसीलदार और एसडीएम के सामने भी अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उनके मुताबिक, एसडीएम ने समस्या के समाधान के लिए 15 दिनों का समय मांगा था। लेकिन यह समय बीत जाने के बाद भी न तो पानी की व्यवस्था सुधरी और न ही जल जीवन मिशन का अधूरा काम पूरा हुआ।
लगातार शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। इसके बाद ग्रामसभा की बैठक में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। चक्काजाम की अनुमति लेने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। अब ग्रामीणों ने 1 दिसंबर को केशलूर में नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक वे अपने हक और अधिकार की लड़ाई जारी रखेंगे।
केशलूर निवासी धनीराम भारद्वाज ने बताया कि गांव के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान हैं। इस संबंध में कई बार PHE विभाग में शिकायत की गई। इसके अलावा तहसीलदार और एसडीएम के पास भी ग्रामीण अपनी परेशानी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से 15 दिनों में समस्या ठीक करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। जल जीवन मिशन का काम भी अधूरा पड़ा है। इसी वजह से ग्रामसभा की बैठक में 1 दिसंबर को NH-30 पर चक्काजाम करने का फैसला लिया गया है।
केशलूर और आसपास के गांवों में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों के आंदोलन के ऐलान के बाद अब प्रशासन के सामने समस्या का समाधान करने की चुनौती है। ग्रामीण चाहते हैं कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि नियमित पेयजल की सुविधा मिले और जल जीवन मिशन का अधूरा काम जल्द पूरा कराया जाए। 1 दिसंबर को प्रस्तावित चक्काजाम से पहले प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर ग्रामीणों की नजर रहेगी। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि पानी की समस्या दूर होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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