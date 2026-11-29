Big Breaking: महादेव सट्टा केस में बॉलीवुड कनेक्शन!(photo-AI)
Big Breaking: महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले की जांच अब मनोरंजन जगत से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में करीब 500 करोड़ रुपए की बॉलीवुड फिल्म परियोजना तैयार करने की कथित योजना सामने आई है। जांच एजेंसी को संदेह है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित रकम का इस्तेमाल फिल्म निर्माण और मनोरंजन उद्योग से जुड़े कारोबार में निवेश के जरिए किया जा सकता था। इस मामले में दिल्ली के वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित की कारोबारी गतिविधियां भी जांच के दायरे में हैं। ईडी अब म्यूजिक कारोबार, कथित हवाला लेन-देन और रियल एस्टेट निवेश से जुड़े वित्तीय संबंधों की पड़ताल कर रही है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्म बनाने से जुड़ी कथित योजना की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस परियोजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी थी। फिल्म में बॉलीवुड के चर्चित कलाकारों को शामिल करने की योजना होने की बात भी सामने आई है।
अब ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रस्तावित फिल्म के लिए रकम कहां से जुटाई जानी थी और इस परियोजना से किन लोगों तथा कंपनियों का जुड़ाव था। फिलहाल फिल्म का नाम, कलाकारों की पहचान और परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
महादेव सट्टा मामले में दिल्ली के वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित की कारोबारी गतिविधियां भी जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि हिमांशु ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की रकम लेकर मामले को मैनेज करने का भरोसा दिया था। जांच के दौरान उसके संगीत और मनोरंजन उद्योग से जुड़े कारोबार की जानकारी सामने आई है।
बताया गया है कि हिमांशु म्यूजिक कंपनी OCM Records का सह-संस्थापक है। ईडी अब उसके कारोबारी नेटवर्क और सौरभ चंद्राकर के साथ कथित वित्तीय लेन-देन की कड़ियों की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर प्राप्त रकम का इस्तेमाल कहां किया गया और क्या इसका कोई हिस्सा मनोरंजन उद्योग से जुड़ी कंपनियों में निवेश किया गया था।
हिमांशु शेखर का कारोबारी जुड़ाव OCM Records के अलावा दिल्ली के लाजपत नगर स्थित Yesya Media Private Limited से भी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, इस कंपनी में हिमांशु की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। OCM Records के म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में हास्य कलाकार हर्ष गुजराल और सोशल मीडिया से चर्चित फुकरा इंसान जैसे कलाकार काम कर चुके हैं।
वहीं, हिमांशु की मंगेतर चित्रांशी ध्यानी भी अभिनय और गायन के क्षेत्र से जुड़ी हैं।हालांकि, किसी म्यूजिक कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने या किसी व्यक्ति से पेशेवर अथवा व्यक्तिगत संबंध होने मात्र से किसी कलाकार की कथित वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्तता साबित नहीं होती है।
दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान करीब 60 करोड़ रुपए के हवाला लेन-देन से संबंधित लेजर और संदिग्ध नोट मिलने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसी इन दस्तावेजों के आधार पर कथित वित्तीय नेटवर्क से जुड़े लेन-देन की पड़ताल कर रही है।
हिमांशु शेखर और सौरभ चंद्राकर के बीच करीब 15 करोड़ रुपए के कथित लेन-देन को भी जांच में शामिल किया गया है। ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संबंधित रकम किन माध्यमों से हस्तांतरित हुई और उसके वास्तविक लाभार्थी कौन थे। साथ ही म्यूजिक कंपनियों में निवेश और कथित हवाला लेन-देन के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जांच का दायरा अब मनोरंजन उद्योग से आगे बढ़कर रियल एस्टेट और होटल कारोबार तक पहुंच गया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित रकम का इस्तेमाल विभिन्न कारोबारी गतिविधियों और संपत्ति परियोजनाओं में निवेश के लिए किया गया।
इसमें दुबई की रियल एस्टेट परियोजनाओं और भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े संभावित निवेश की भी पड़ताल की जा रही है। ईडी कथित वित्तीय नेटवर्क के जरिए रकम के हस्तांतरण और अलग-अलग कारोबारों में उसके संभावित इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।
सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर ईडी अब उन व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है, जिनके माध्यम से कथित अवैध कमाई को अलग-अलग कारोबारी क्षेत्रों तक पहुंचाए जाने का संदेह है। करीब 500 करोड़ रुपए की प्रस्तावित फिल्म परियोजना, म्यूजिक कंपनियों में कथित निवेश, 60 करोड़ रुपए के हवाला लेजर और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े वित्तीय संबंध जांच के प्रमुख बिंदु बने हुए हैं।
फिलहाल जांच एजेंसी इन सभी पहलुओं के बीच संभावित कड़ियों का पता लगाने में जुटी है। कथित वित्तीय नेटवर्क में किन लोगों की वास्तविक भूमिका थी और कितनी रकम का इस्तेमाल हुआ, इसका निर्धारण जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
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