Big Breaking: महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले की जांच अब मनोरंजन जगत से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में करीब 500 करोड़ रुपए की बॉलीवुड फिल्म परियोजना तैयार करने की कथित योजना सामने आई है। जांच एजेंसी को संदेह है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित रकम का इस्तेमाल फिल्म निर्माण और मनोरंजन उद्योग से जुड़े कारोबार में निवेश के जरिए किया जा सकता था। इस मामले में दिल्ली के वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित की कारोबारी गतिविधियां भी जांच के दायरे में हैं। ईडी अब म्यूजिक कारोबार, कथित हवाला लेन-देन और रियल एस्टेट निवेश से जुड़े वित्तीय संबंधों की पड़ताल कर रही है।