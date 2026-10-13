Google पर होटल सर्च करना पड़ा महंगा, पुरी में बुकिंग के नाम पर रायपुर के युवती से 90 हजार की ठगी

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के गोबरा नवापारा की एक 20 वर्षीय युवती साइबर ठगी का शिकार हो गई। ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल जगन्नाथ पुरी में दर्शन करने जाने की तैयारी कर रही युवती ने ऑनलाइन होटल की तलाश की थी। इसी दौरान ठगों ने होटल में कमरा बुक करने के नाम पर उससे 90,249 रुपये ठग लिए। आरोपियों ने पहले एडवांस भुगतान कराया और फिर तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर रिफंड दिलाने के नाम पर कई बार पैसे ट्रांसफर करवाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।