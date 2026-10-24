दिवाली की आड़ में चुनावी बिसात, पोस्टर पॉलिटिक्स से चेहरा चमकाने में जुटे दावेदार, जनता का सवाल- 5 साल कहां थे नेताजी?

इधर, वार्डों की जनता भी नेताओं की इस मौसमी सक्रियता को भली-भांति समझ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बधाई देने वालों की कतार लग जाती है, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद ये चेहरे पांच साल तक गायब रहते हैं। कई मोहल्लों में जागरूक नागरिक पोस्टरों पर लिखे मोबाइल नंबरों पर कॉल करके सीधे नाली, सडक़ और सफाई की समस्याएं गिनाने लगे हैं, जिससे बधाई की आड़ में चेहरा चमकाने निकले दावेदारों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।