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Human Head Found: भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे मिला कटा हुआ सिर, देख पुलिस भी हुई हैरान

Bhilai Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे स्थित नर्सरी की सीवरेज में कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया।
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भिलाई

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 27 Oct 2026, 3:03 PM IST

Human Head Found

होटल स्टाफ के पीछे नर्सरी में मिला कटा सिर (Photo Source- Patrika)

Human Head Found: छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल स्टाफ के पीछे स्थित नर्सरी की सीवरेज में कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही भिलाई नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

सीवरेज में मिला कटा हुआ सिर

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे स्थित नर्सरी की सीवरेज में कटा हुआ सिर मिला है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिर किसका है और वह सीवरेज तक कैसे पहुंचा।

अपडेट जारी है….

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Updated on:

27 Oct 2026, 3:03 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Human Head Found: भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे मिला कटा हुआ सिर, देख पुलिस भी हुई हैरान

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