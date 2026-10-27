Human Head Found: भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे मिला कटा हुआ सिर, देख पुलिस भी हुई हैरान

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे स्थित नर्सरी की सीवरेज में कटा हुआ सिर मिला है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिर किसका है और वह सीवरेज तक कैसे पहुंचा।