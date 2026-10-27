Human Head Found: भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे मिला कटा हुआ सिर, देख पुलिस भी हुई हैरान

होटल स्टाफ के पीछे नर्सरी में मिला कटा सिर (Photo Source- Patrika)
Human Head Found: छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल स्टाफ के पीछे स्थित नर्सरी की सीवरेज में कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही भिलाई नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भिलाई में होटल स्टाफ के पीछे स्थित नर्सरी की सीवरेज में कटा हुआ सिर मिला है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिर किसका है और वह सीवरेज तक कैसे पहुंचा।
अपडेट जारी है….
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