BSP Scrap Scam: 250 टन स्क्रैप चोरी कांड में सीबीआई की एंट्री, 2 IPS और 4 DSP समेत 35 अफसरों की टीम करेगी जांच

BSP Scrap: बीएसपी से 250 टन लौह स्क्रैप की संगठित चोरी के बहुचर्चित मामले में अब सीबीआई ने औपचारिक रूप से कमान संभाल ली है। राज्य शासन से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपनी जांच तेज कर दी है। मामले की निष्पक्ष और गहराई से तह तक पहुंचने के लिए 2 आईपीएस और 4 डीएसी अधिकारियों के नेतृत्व में कुल 35 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के दबाव और गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस टीम में छत्तीसगढ़ या स्थानीय सीबीआई यूनिट के किसी भी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। इधर, दुर्ग पुलिस भी अपनी अब तक की जांच से जुड़ी केस डायरी, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज सीबीआई को सौंपने की पूरी तैयारी में जुट गई है।