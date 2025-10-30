CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या…

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 29 अक्टूबर को मृतक के पुत्र लिलेश नेताम (23) एवं पत्नी सकुल बाई नेताम (43) से पूछताछ की। पता चला कि पिता-पुत्र के बीच शराब पीने के बाद वाद-विवाद के कारण बसुला से भूषण के सिर व चेहरा में मारकर हत्या की थी। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को मां-बेटे मिलकर प्लास्टिक की बोरी में भर कर मोटर साइकिल से ले जाकर ग्राम गुरामी के जंगल में फेंक दिया।