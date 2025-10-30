Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या…

CG Murder Case: बालोद जिले के डौंडीलोहारा के गुरामी में 53 वर्षीय भूषण नेताम की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है।

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 30, 2025

CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या...(photo-patrika)

CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या...(photo-patrika)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा के गुरामी में 53 वर्षीय भूषण नेताम की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। अरजपुरी निवासी भूषण नेताम की हत्या उनकी पत्नी व बेटे ने मिलकर की हैं। पहले लोहे के बछूला (बसुला) से हमला किया, फिर बोरी में भर कर उसे गुरामी जंगल में लाकर फेंक दिया।

पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि 28 अक्टूबर को ग्राम गुरामी कोटवार कुशल राम गंधर्व पिता स्व सोनसाय गंधर्व (45) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम गुरामी के जंगल में 53 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव खून से लथपथ दिखाई दे रहा है। किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर फेंक दिया है। इसके बाद जांच शुरू की।

CG Murder Case: बेटे के साथ पिता का हुआ था विवाद

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 29 अक्टूबर को मृतक के पुत्र लिलेश नेताम (23) एवं पत्नी सकुल बाई नेताम (43) से पूछताछ की। पता चला कि पिता-पुत्र के बीच शराब पीने के बाद वाद-विवाद के कारण बसुला से भूषण के सिर व चेहरा में मारकर हत्या की थी। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को मां-बेटे मिलकर प्लास्टिक की बोरी में भर कर मोटर साइकिल से ले जाकर ग्राम गुरामी के जंगल में फेंक दिया।

आरोपियों से बाइक और बसुला बरामद

पुलिस ने आरोपी लिलेश नेताम से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं एक लोहे का बसुला बरामद किया गया है। घटना में शामिल आरोपी लिलेश कुमार नेताम एवं उसकी मां सकुल बाई नेताम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भर जेल भेज दिया गया है।

कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अनित राम यादव, पप्रधान आरक्षक अरविंद यादव, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र साहू, महिला प्रधान आरक्षक प्रतिमा ठाकुर, विनोद अजय, कुमलाल वर्मा, रविशंकर देशलहरे आदि का योगदान रहा।

Updated on:

30 Oct 2025 12:59 pm

Published on:

30 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या…

