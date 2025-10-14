मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! चौक-चौराहों पर अब नहीं बिकेगी शराब, खुले में पीने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! (Photo source- Patrika)
Chhattisgarh news: अब गांवों में नशे के खिलाफ बिगुल बज चुका है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत देवादा ने एक मिसाल कायम करते हुए ग्रामसभा में नशामुक्त गांव की दिशा में सख्त निर्णय लिया है। अब गांव में अवैध शराब बेचने या खुले में शराब-गांजा पीने पर रु 10,000 का जुर्माना लगेगा, वहीं सूचना देने वालों को रु 5,000 का नकद इनाम भी मिलेगा और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।
11 अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभा बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। उपसरपंच राम देशमुख ने बताया कि गांव में लगातार नशे की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही थी। सामाजिक बुराइयों और अपराधों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया गया।
गांव के चौक-चौराहों, स्कूल के आसपास, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों में कोई भी शराब या गांजा पीता पकड़ा गया, तो रु 10,000 का दंड तुरंत लगाया जाएगा। यह नियम हर आयु वर्ग पर समान रूप से लागू होगा।
अगर कोई ग्रामीण किसी अवैध शराब बेचने वाले या नशा करने वाले की जानकारी देता है, तो उसे रु 5,000 तक का इनाम मिलेगा। खास बात यह है कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, ताकि लोगों में डर या झिझक न रहे।
Chhattisgarh news: ग्रामसभा में युवाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और इस पहल को सराहा। उनका कहना था कि नशा न केवल परिवार, बल्कि पूरे समाज को खोखला कर रहा है। अब समय आ गया है कि गांव खुद आगे बढ़कर इस बुराई को खत्म करे।
