Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! चौक-चौराहों पर अब नहीं बिकेगी शराब, खुले में पीने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Chhattisgarh news: राजनांदगांव के देवादा गांव ने नशामुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अवैध शराब बेचने या खुले में पीने पर 10,000 रुपए जुर्माना, सूचना देने वालों को 5,000 रुपए इनाम।

2 min read

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2025

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! (Photo source- Patrika)

मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh news: अब गांवों में नशे के खिलाफ बिगुल बज चुका है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत देवादा ने एक मिसाल कायम करते हुए ग्रामसभा में नशामुक्त गांव की दिशा में सख्त निर्णय लिया है। अब गांव में अवैध शराब बेचने या खुले में शराब-गांजा पीने पर रु 10,000 का जुर्माना लगेगा, वहीं सूचना देने वालों को रु 5,000 का नकद इनाम भी मिलेगा और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।

11 अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभा बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। उपसरपंच राम देशमुख ने बताया कि गांव में लगातार नशे की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही थी। सामाजिक बुराइयों और अपराधों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया गया।

Chhattisgarh news: खुले में पीना अब पड़ेगा भारी

गांव के चौक-चौराहों, स्कूल के आसपास, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों में कोई भी शराब या गांजा पीता पकड़ा गया, तो रु 10,000 का दंड तुरंत लगाया जाएगा। यह नियम हर आयु वर्ग पर समान रूप से लागू होगा।

सूचना देने वाले होंगे सम्मानित

अगर कोई ग्रामीण किसी अवैध शराब बेचने वाले या नशा करने वाले की जानकारी देता है, तो उसे रु 5,000 तक का इनाम मिलेगा। खास बात यह है कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, ताकि लोगों में डर या झिझक न रहे।

युवा बोले-अब नहीं सहेंगे नशे को

Chhattisgarh news: ग्रामसभा में युवाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और इस पहल को सराहा। उनका कहना था कि नशा न केवल परिवार, बल्कि पूरे समाज को खोखला कर रहा है। अब समय आ गया है कि गांव खुद आगे बढ़कर इस बुराई को खत्म करे।

ये भी पढ़ें

CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड
जांजगीर चंपा
CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 02:08 pm

Published on:

14 Oct 2025 02:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! चौक-चौराहों पर अब नहीं बिकेगी शराब, खुले में पीने पर होगी कड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Vyapam Exam 2025: कड़ी जांच से गुजरे, बालियां तक उतरवाई गईं, परीक्षा में 1200 से ज्यादा परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर

CG Vyapam Exam 2025: कड़ी जांच से गुजरे, बालियां तक उतरवाई गईं, परीक्षा में 1200 से ज्यादा परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG Fraud News: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, मामा ससुर और उसकी बेटी ने दामाद से ठगे 19 लाख रुपए…

CG Fraud News: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, मामा ससुर और उसकी बेटी ने दामाद से ठगे 19 लाख रुपए...(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG News: इंसाफ चाहिए..! महिला की मौत पर समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी

महिला की मौत का मामला (Photo source- Patrika)
राजनंदगांव

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी! तीन संस्थाओं के बिस्तर घटाने के निर्देश, दो निजी अस्पतालों का पंजीयन रद्द

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी! तीन संस्थाओं के बिस्तर घटाने के निर्देश, दो निजी अस्पतालों का पंजीयन रद्द(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG News: सराफा कारोबारी के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी, घर और दुकान पर एक साथ कार्रवाई

CG News: सराफा कारोबारी के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी, घर और दुकान पर एक साथ कार्रवाई
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.