मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! चौक-चौराहों पर अब नहीं बिकेगी शराब, खुले में पीने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Chhattisgarh news: अब गांवों में नशे के खिलाफ बिगुल बज चुका है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत देवादा ने एक मिसाल कायम करते हुए ग्रामसभा में नशामुक्त गांव की दिशा में सख्त निर्णय लिया है। अब गांव में अवैध शराब बेचने या खुले में शराब-गांजा पीने पर रु 10,000 का जुर्माना लगेगा, वहीं सूचना देने वालों को रु 5,000 का नकद इनाम भी मिलेगा और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।