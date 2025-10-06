CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड

CG News: शराब के नशे में ड्यूटी करने वाले नैला रेलवे फाटक के गेटमैन पोर्टर संतोष कुमार को रेलवे प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा उसके खिलाफ आगे भी और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे इंस्पेक्टर अंबिकेश साहू ने इसकी पुष्टि की है। खास बात यह है कि उक्त गेटमैन के सस्पेंड होने के बाद रेल प्रबंधन यहां ऐसे दक्ष कर्मचारियों की पोस्टिंग की है जो गंभीरता से काम करें।