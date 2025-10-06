CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड

शराब नशे में ड्यूटी करने वाला गेटमैन सस्पेंड (Photo Patrika)
CG News: शराब के नशे में ड्यूटी करने वाले नैला रेलवे फाटक के गेटमैन पोर्टर संतोष कुमार को रेलवे प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा उसके खिलाफ आगे भी और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे इंस्पेक्टर अंबिकेश साहू ने इसकी पुष्टि की है। खास बात यह है कि उक्त गेटमैन के सस्पेंड होने के बाद रेल प्रबंधन यहां ऐसे दक्ष कर्मचारियों की पोस्टिंग की है जो गंभीरता से काम करें।
इसके अलावा रेलवे अफसरों ने रविवार को नैला रेलवे फाटक का मुआयना किया गया। जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि ट्रेनों के आने जाने के बाद फुर्ती से काम हो रहा था।जैसे ही ट्रेनें आ जा रही थी तत्काल फाटक बंद करने और खोलने काम हो रहा था। शुक्रवार रात नैला रेलवे फाटक पर गेटमैन शराब के नशे में टुन्न होकर फाटक बंदकर सो गया।
नतीजा यह हुआ कि करीब 45 मिनट तक न फाटक खुला और न ही कोई ट्रेन गुज़री। इंतजार कर रहे लोगों ने जब हल्ला मचाया तो कुछ लोग गेटमैन के कमरे तक पहुंचे।
