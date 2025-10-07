मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस गांव में अब पूरी तरह शराब बंद, नियम तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना

CG Liquor Ban: बेमेतरा जिले में पिछले कुछ दिनों से नशा के खिलाफ गांव-गांव मे बड़े और कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। यहां लोग स्वेच्छा से न सिर्फ शराब बंदी की मुहिम छेड़ रहे हैं बल्कि इसके लिए जुर्माना वसूलने जैसे निर्णय भी ले रहे हैं। ऐसे ही बेमेतरा ब्लाक के ग्राम पंचायत बसनी की सरपंच एवं ग्रामीणों ने सामाजिक समरसता और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसमति से निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत बसनी की सरपंच प्रीति यदु की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसमति से यह निर्णय पारित किया कि अब गांव की सीमा में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन नहीं किया जाएगा।