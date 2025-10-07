Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस गांव में अब पूरी तरह शराब बंद, नियम तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना

CG Liquor Ban: गांव में सरपंच प्रीति यदु की पहल पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, बेचने और पीने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया।

2 min read

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 07, 2025

शराब पर पूर्ण प्रतिबंध (Photo source- Patrika)

शराब पर पूर्ण प्रतिबंध (Photo source- Patrika)

CG Liquor Ban: बेमेतरा जिले में पिछले कुछ दिनों से नशा के खिलाफ गांव-गांव मे बड़े और कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। यहां लोग स्वेच्छा से न सिर्फ शराब बंदी की मुहिम छेड़ रहे हैं बल्कि इसके लिए जुर्माना वसूलने जैसे निर्णय भी ले रहे हैं। ऐसे ही बेमेतरा ब्लाक के ग्राम पंचायत बसनी की सरपंच एवं ग्रामीणों ने सामाजिक समरसता और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसमति से निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत बसनी की सरपंच प्रीति यदु की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसमति से यह निर्णय पारित किया कि अब गांव की सीमा में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन नहीं किया जाएगा।

CG Liquor Ban: नशा मुक्त समाज एक बड़ी चुनौती

सरपंच प्रीति यदु ने कहा कि युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या आज नशा बनती जा रही है। शहर से लेकर गांवों तक युवाओं की एक बड़ी आबादी नशे की लत में जकड़ती जा रही है। नशे की जकड़न से मुक्ति समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। विशेषकर गांवों को नशे से बचाना तो और भी बड़ी चुनौती है। क्योंकि गांवों की सांस्कृतिक विरासत खतरे में है।

मिसाल हैं ये पंचायतें

छत्तीसगढ़ आज जब शराब के साथ ही अन्य सूखे नशे और जुए-सट्टे की चपेट में है। वास्तव में तब ये पंचायतें खहरिया, मल्दा, धोबघट्टी, केशला, मगरघटा, बदनारा आदि गांव किसी मिसाल से कम नहीं। इन पंचायतों ने अपने आत्मबल और सामूहिक निर्णय से बता दिया है कि नशा मुक्त समाज बनाना गांव की पहली जरूरत है। गांवों को आज नशे से आजादी चाहिए। नशे के खिलाफ लड़ाई प्राथमिकता से लड़ी जानी चाहिए। सामूहिक भागीदारी से गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया जा सकता है। नशे से मुक्ति के साथ गांवों में विकास को एक नया आकार, आधार दिया जा सकता है।

युवा सरपंच की पहल को ग्रामीणों ने सराहा

CG Liquor Ban: ग्रामीणों ने कहा कि युवा सरपंच की यह पहल युवाओं को नशे से दूर रखना और गांव में पारिवारिक वातावरण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मिसाल साबित होगा। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने गांव को नई राह दिखाई है। नई पीढ़ी के नशे की आदी होने से घर परिवार बर्बाद हो रहा था। वहीं सरपंच के द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 05:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस गांव में अब पूरी तरह शराब बंद, नियम तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Huge Road Accident: हादसों से सड़कें हो रहीं लाल… दो दुर्घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत, 5 दिन में 6 की गई जान

Accident (फोटो- सोशल मीडिया)
बेमेतरा

PM उज्जवला योजना पोर्टल 19 माह से बंद, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी, महिलाएं लगा रही कलेक्ट्रेट के चक्कर…

PM उज्जवला योजना पोर्टल 19 माह से बंद, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी, महिलाएं लगा रही कलेक्ट्रेट के चक्कर...(photo-patrika)
बेमेतरा

Big Incident: शराब विवाद में महिला की संदिग्ध मौत, दो साल से पति-बच्चे छोड़कर युवक के साथ रह रही थी मृतिका… जानें पूरा मामला

मौत (photo-patrika)
बेमेतरा

Bee attack: उत्सव में दहशत! मधुमक्खियों के झुंड ने 20 लोगों को किया घायल, मची अफरा-तफरी

Bee attack (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG Accident: बेमेतरा में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौके पर मौत

CG Accident: बेमेतरा में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौके पर मौत
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.