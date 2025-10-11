Liquor Smuggling: शराब तस्करी का भंडाफोड़, 3.52 लाख की अवैध शराब जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार

वाहनों की तलाशी में गोवा व्हिस्की का पौवा भरी 55 पेटी (कुल 2750 नग) अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों में मयंक गनवीर 23 वर्ष निवासी रिसाली भिलाई, अमन राय 25 वर्ष निवासी उमरपोटी उतई, धनराज सिंह ठाकुर उर्फ लाला 26 वर्ष निवासी सुपेला, (Liquor Smuggling) चिराग यादव उर्फ चिकू 19 वर्ष निवासी भिलाई, हूपेन्द्र नाग 28 वर्ष निवासी भानपुरी, जितेन्द्र कुर्रे उर्फ कल्लू 30 वर्ष निवासी कोण्डागांव और प्रमेन्द्र कुर्र उर्फ छोटू 24 वर्ष निवासी कोण्डागांव शामिल हैं।