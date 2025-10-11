Liquor Smuggling: शराब तस्करी का भंडाफोड़, 3.52 लाख की अवैध शराब जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
Liquor Smuggling: भानपुरी थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने तीन वाहनों से अवैध शराब परिवहन करते सात युवकों को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 3 लाख 52 हजार रुपए आंकी गई है।
भानपुरी थाना प्रभारी हर्ष कुमार धुरंधर ने बताया कि 9 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि तीन वाहनों में मप्र राज्य निर्मित शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु परिवहन की जा रही है। (Liquor Smuggling) सूचना के आधार पर गठित टीम ने ग्राम फरसागुड़ा से मुरकुची मार्ग पर रेड की कार्रवाई की। इस दौरान तीन वाहन स्कार्पियो (सीजी 04 क्यूडी 7778), सियाज (सीजी 04 पीबी 7951) और डस्टर (सीजी 04 एचडी 6858) को घेराबंदी कर रोका गया।
वाहनों की तलाशी में गोवा व्हिस्की का पौवा भरी 55 पेटी (कुल 2750 नग) अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों में मयंक गनवीर 23 वर्ष निवासी रिसाली भिलाई, अमन राय 25 वर्ष निवासी उमरपोटी उतई, धनराज सिंह ठाकुर उर्फ लाला 26 वर्ष निवासी सुपेला, (Liquor Smuggling) चिराग यादव उर्फ चिकू 19 वर्ष निवासी भिलाई, हूपेन्द्र नाग 28 वर्ष निवासी भानपुरी, जितेन्द्र कुर्रे उर्फ कल्लू 30 वर्ष निवासी कोण्डागांव और प्रमेन्द्र कुर्र उर्फ छोटू 24 वर्ष निवासी कोण्डागांव शामिल हैं।
Liquor Smuggling: पुलिस ने आरोपियों के पास से तीनों वाहन और 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2), 36 आबकारी एक्ट व 281 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह शराब की खेप मध्यप्रदेश से लाकर आसपास के क्षेत्रों में खपाने की फिराक में था।
