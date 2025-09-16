CG News: शराब पीने के बाद दो युवकों की हुई मौत, कोचिए से की थी खरीदी… गांव में मचा हड़कंप

CG News: बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम करही में सोमवार को उस वक्त कोहराम मच गया जब अंग्रेजी शराब पीने के बाद दो युवकों की हालत बिगड़ती गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही दोनों युवकों की मौत हो गई। सारंगढ़ के अस्पताल में दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाई है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर क्या शराब में रंजिशवस किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं या फिर शराब ही जहरीली थी। इन सब बातों का खुलासा तब होगा जब डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देंगे।