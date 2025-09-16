CG News: शराब पीने के बाद दो युवकों की हुई मौत, कोचिए से की थी खरीदी… गांव में मचा हड़कंप

CG News: बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम करही में सोमवार को उस वक्त कोहराम मच गया जब अंग्रेजी शराब पीने के बाद दो युवकों की हालत बिगड़ती गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही दोनों युवकों की मौत हो गई। सारंगढ़ के अस्पताल में दोनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाई है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर क्या शराब में रंजिशवस किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं या फिर शराब ही जहरीली थी। इन सब बातों का खुलासा तब होगा जब डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देंगे।
जिले में शराब के शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। जिले में हर साल शराब से दो से तीन लोगों की जान जाती है। बीते 4 तीन साल के भीतर यह चौथी बड़ी घटना है जब शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोमवार की सुबह से मनोज कश्यप 34 व सूरज यादव 30 एक अवैध शराब दुकान संचालक से जिप्सी गोवा नाम की शराब लाए थे।
शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ते गई। उनकी हालत देख परिजनों ने पहले तो दोनों को परसदा के निजी अस्पताल लेकर गए। फिर वहीं से दोनों को सारंगढ़ लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शव को सारंगढ़ के ही अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया और देर शाम तक दोनों के शव को उनके गृह ग्राम लाया गया।
परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव में हर तरह की अवैध शराब की बिक्री की जाती है। गांव में अवैध शराब बिक्री करने वालों की करतूत से दोनों की जान गई है। परिजनों ने अवैध शराब विक्रेता पर कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि अवैध शराब विक्रेताओं ने ही उन्हें शराब में कुछ मिलाकर दिया है। यही वजह है कि दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
मनोज कुमार कश्यप घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। घर में उनकी पत्नी व दो लड़की एक लड़का हैं। वहीं सूरज यादव भी इकलौता कमाऊ बेटा था। उनके परिवार में उसकी पत्नी व माता-पिता मौजूद हैं। दोनों घरों के चिराग बुझ जाने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस उस अवैध शराब तस्कर की तलाश कर रही है। जिसने दोनों युवकों को शराब बेचा था।
जिले के एसपी विजय पांडेय अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से लेकर शाम तक केवल जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों में समझ आए। लेकिन उनकी मेहनत काम नहीं आ रही है। हर रोज हर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की जब्ती हो रही है। अब शराब से मौत की भी खबर आने लगी। ऐसे में एसपी का मनोबल कमजोर हो सकता है।
दोनों युवकों की मौत शराब पीने के बाद हुई है। शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है, पर रिपोर्ट मिलना बाकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद कुछ कहा जा सकता है। दोनों युवकों ने आखिर कहां से शराब खरीदी इसकी जांच की जा रही है। - जय कुमार साहू, टीआई बिर्रा