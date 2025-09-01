नेता प्रतिपक्ष के नगर में नहीं थम रहा नशे का कारोबार, खुलेआम हो रही अवैध शराब और कोडिन सिरप की बिक्री, कई की मौत

CG News: नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के गृह नगर सारागांव में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए थाना प्रभारी के आने के बाद नशे का कारोबार करने वालों पर कुछ अंकुश लगने की बात कही गई थी लेकिन यहां नशे का कारोबार करने वालों काम पुराने ढर्रे पर चल रहा है। हद तो यह है कि थाने के कुछ दूरी पर ही अवैध शराब की दुकानें आबाद है। लोगों की माने तो यहां 10 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां कोडिन सिरप, गांजा, महुआ शराब सहित अन्य नशे का सामान खुलेआम बिकता है, जिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
गौरतलब है कि, सारागांव में जब से सरकार शराब दुकान बंद हुआ है तब से यहां नशे का गोरखधंधा और बढ़ गया है। एक शराब दुकान बंद होने के बाद छह से सात ठिकानों में अवैध शराब की बिक्री होती है। बताया जा रहा है कि यहां चोरिया के शराब भट्ठी से बड़ी तादात में देसी अंग्रेजी के अलावा महुआ शराब की सप्लाई की जाती है। पुराने थाना प्रभारी से तो नगर के लोगों को कम उम्मीद थी, लेकिन नए थाना प्रभारी आने के बाद लोगों को उमीद थी कि नशे का सामान बिक्री करने वालों पर कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन नए थाना प्रभारी ने तत्कालिक रौब जमाने के लिए छिटपुट कार्रवाई की फिर पुराने ढर्रे पर कारोबार हो रहा है।
नगर में नशे के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। नशे के चूर में आकर लोग इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं कि यहां हर साल एक न एक की जान अत्यधिक नशे की वजह से होती है। जिसमें सबसे ज्यादा नशा एल्प्राक्स टेबलेट के अत्यधिक सेवन की वजह से जाती है। साथ ही कोडिन सिरप का जाल भी यहां फैला है। बताया जा रहा है यहां कई मेडिकल स्टोर में आप कोडिन सिरप पा जाएंगे। बीते वर्ष एक कोडिन सिरप बिक्री करने वाला मेडिकल स्टोर संचालक को जेल हुई थी।
सारागांव थाने में मेरी पदस्थापना होने के बाद काफी जगह में छापेमारी की है। कई लोगोें को जेल भी भेजा है। यदि आपके द्वारा इस तरह की सूचना मिल रही है तो नए सिरे से तहकीकात करेंगे और नशे के कारोबार में पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। - सुभाष चौबे, टीआई, सारागांव