नेता प्रतिपक्ष के नगर में नहीं थम रहा नशे का कारोबार, खुलेआम हो रही अवैध शराब और कोडिन सिरप की बिक्री, कई की मौत

गौरतलब है कि, सारागांव में जब से सरकार शराब दुकान बंद हुआ है तब से यहां नशे का गोरखधंधा और बढ़ गया है। एक शराब दुकान बंद होने के बाद छह से सात ठिकानों में अवैध शराब की बिक्री होती है। बताया जा रहा है कि यहां चोरिया के शराब भट्ठी से बड़ी तादात में देसी अंग्रेजी के अलावा महुआ शराब की सप्लाई की जाती है। पुराने थाना प्रभारी से तो नगर के लोगों को कम उम्मीद थी, लेकिन नए थाना प्रभारी आने के बाद लोगों को उमीद थी कि नशे का सामान बिक्री करने वालों पर कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन नए थाना प्रभारी ने तत्कालिक रौब जमाने के लिए छिटपुट कार्रवाई की फिर पुराने ढर्रे पर कारोबार हो रहा है।